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РПЦ обязала УПЦ МП утверждать у Кирилла тексты служб местночтимым святым

30.12.2020, 16:49
РПЦ обязала УПЦ МП утверждать у Кирилла тексты служб местночтимым святым - Фото
Кирилл Гундяев (фото - patriarchia.ru)

Синод РПЦ обязал самоуправляемые церкви, в том числе УПЦ МП, утверждать у главы РПЦ Кирилла тексты служб местночтимым святым. Соответствующее решение принято на заседании синода, сообщает пресс-служба РПЦ.

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Богослужебный текст местночтимому святому необходимо отправлять рапортом на имя Кирилла. Там его, возможно, отредактируют и утвердят для использования.

Справка. Местночтиимые святые — святые, канонизированные в рамках отдельной епархии, или почитаемые лишь в определенном регионе, и не имеющие общецерковного почитания.

За синодом также сохраняется утверждение служб, акафистов и отдельных богослужебных текстов общецерковным святым.

Кроме того, главе УПЦ МП Онуфрию напомнили, что УПЦ МП должна согласовать предоставление отпускных грамот своим клирикам в рамках "канонической территории РПЦ". А если эти правила нарушены, Онуфрий должен проследить за отзывом ненадлежащих документов.

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Вадим Ребрина
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