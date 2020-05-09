Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Онуфрий о количестве заболевших коронавирусом в Лавре: Мы все больны - видео

Онуфрий о количестве заболевших коронавирусом в Лавре: Мы все больны - видео - Фото
Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Скриншот видео УПЦ МП)
09.05.2020, 17:53

"Это такой сезон перехода с зимы на весну", - сказал глава УПЦ МП

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, который 9 мая вместе депутатом от ОПЗЖ Вадимом Новинским пришел в Парк славы, чтобы возложить цветы по случаю Дня победы, не смог ответить на вопрос о том, какова ситуация с заражениями коронавирусом в Киево-Печерской лавре.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У Онуфрия спросили, сколько сейчас заболевших COVID-19 среди монахов.

"Кто может пересчитать больных? Мы все больны - каждый имеет свою болячку. Есть люди, у которых поднималась температура, потом понизилась температура, а завтра у другого поднялась. Это жизнь. Это такой сезон перехода с зимы на весну, и все болеют. А сейчас, что ни заболело, то сразу подозревают коронавирус: нога заболела, ухо заболело — коронавирус", - ответил глава УПЦ МП.

  • Как известно, в Киево-Печерской лавре фиксировались десятки заболевших коронавирусом. Есть умершие. 13 апреля ее закрыли на карантин.
  • На Пасху члены УПЦ МП неоднократно нарушали карантин. Мэр города Нетишин Хмельницкой области написал заявления в полицию и СБУ на священников церкви, которые, по его мнению, сознательно игнорируя правила карантина, заразили жителей города COVID-19.
  • По состоянию на 09:00 9 мая, в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2 909 пациентов выздоровели.
Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
упц мп онуфрий коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 