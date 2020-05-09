Онуфрий о количестве заболевших коронавирусом в Лавре: Мы все больны - видео

Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Скриншот видео УПЦ МП)

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, который 9 мая вместе депутатом от ОПЗЖ Вадимом Новинским пришел в Парк славы, чтобы возложить цветы по случаю Дня победы, не смог ответить на вопрос о том, какова ситуация с заражениями коронавирусом в Киево-Печерской лавре.

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У Онуфрия спросили, сколько сейчас заболевших COVID-19 среди монахов.

"Кто может пересчитать больных? Мы все больны - каждый имеет свою болячку. Есть люди, у которых поднималась температура, потом понизилась температура, а завтра у другого поднялась. Это жизнь. Это такой сезон перехода с зимы на весну, и все болеют. А сейчас, что ни заболело, то сразу подозревают коронавирус: нога заболела, ухо заболело — коронавирус", - ответил глава УПЦ МП.

Как известно, в Киево-Печерской лавре фиксировались десятки заболевших коронавирусом. Есть умершие. 13 апреля ее закрыли на карантин.

На Пасху члены УПЦ МП неоднократно нарушали карантин. Мэр города Нетишин Хмельницкой области написал заявления в полицию и СБУ на священников церкви, которые, по его мнению, сознательно игнорируя правила карантина, заразили жителей города COVID-19.

По состоянию на 09:00 9 мая, в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2 909 пациентов выздоровели.