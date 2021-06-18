Олигарх и внефракционный народный депутат Вадим Новинский непублично посещал Офис президента. Там рассказали, что говорили с Новинским о "межконфессиональном диалоге" и "удовлетворении духовных потребностей общества". Об этом сообщает программа "Схемы".

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Съемочная группа зафиксировала, как 27 мая Новинский на Toyota Camry с номерами прикрытия выехал из ворот здания Государственного управления делами, "тайного заезда" в Офис президента. За воротами он вышел из машины и пересел в свой Mercedes, после чего оба автомобиля уехали.

В ответ на запрос в пресс-службе ОП подтвердили визит Новинского. Там сказали, что олигарх встречался с советником главы ОП Михаилом Подоляком.

"Встреча состоялась в рамках процесса уточнения коммуникационной стратегии по межконфессиональному диалогу и возможным контактам представителей государства с представителями Церквей, в частности, Украинской православной церкви (УПЦ МП, – ред.)", – говорится в ответе Банковой.

"Также обсуждались вопросы возможностей более полного удовлетворения духовных потребностей общества, влияния уровня удовлетворения таких потребностей на оценку качества жизни различными группами населения, подходы к информационному обеспечению", – добавили в ОП.

Новинский в комментарии "Схемам" подтвердил факт встречи, но отказался сообщить подробности. "Есть какие-то вещи, которые напоказ не делаются, и о них говорить нельзя. Ошибка журналистов, что каждый депутат или каждый посетитель должен о них говорить", – сказал депутат.

На уточнение о "духовных потребностях общества" Новинский сказал: "Да. Вам же все уже ответили. Я знаю".

О номерах прикрытия олигарх сказал, что "просто приехал с одним товарищем, и потом на этой машине выехал, вот и все".

Позже на уточнение, не противоречит ли визит Новинского в ОП президентскому курсу на деолигархизацию, в пресс-службе ответили: "На указанной встрече не было лиц, уполномоченных на принятие государственных решений, поэтому оснований для каких-либо предположений относительно нарушений действующей политики нет".

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику.

2 июня президент подал законопроект об олигархах в Раду как неотложный, на следующий день был опубликован его текст. Согласно ему, предлагается создать реестр олигархов и обязать ряд публичных лиц декларировать контакты с ними. Речь идет о президенте Украины, членах Кабмина, народных депутатах, генеральном прокуроре и его замах, главе СБУ и его заместителях, руководстве Нацбанка, ЦИК, СНБО, главах местных госадминистраций, судьях КСУ, начальниках правоохранительных органов, чиновниках категории "А", руководстве Антимонопольного комитета, военнослужащих с высшими званиями и т.д.

7 июня Зеленский заявил, что вынесет закон об олигархах на референдум, если он не будет поддержан Радой. 15 июня он допустил возможность роспуска парламента, если не будет принят закон об олигархах.

Сегодня Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС отправил законопроект на доработку. Он, по мнению, депутатов не учитывает положения ряда европейских правовых актов.

Вадим Ребрина

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