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"Схемы": Олигарх Новинский тайно посещал ОП, там говорят – общались о "духовности" видео

18.06.2021, 00:04
Вадим Новинский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
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Олигарх и внефракционный народный депутат Вадим Новинский непублично посещал Офис президента. Там рассказали, что говорили с Новинским о "межконфессиональном диалоге" и "удовлетворении духовных потребностей общества". Об этом сообщает программа "Схемы".

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Съемочная группа зафиксировала, как 27 мая Новинский на Toyota Camry с номерами прикрытия выехал из ворот здания Государственного управления делами, "тайного заезда" в Офис президента. За воротами он вышел из машины и пересел в свой Mercedes, после чего оба автомобиля уехали.

В ответ на запрос в пресс-службе ОП подтвердили визит Новинского. Там сказали, что олигарх встречался с советником главы ОП Михаилом Подоляком.

"Встреча состоялась в рамках процесса уточнения коммуникационной стратегии по межконфессиональному диалогу и возможным контактам представителей государства с представителями Церквей, в частности, Украинской православной церкви (УПЦ МП, – ред.)", – говорится в ответе Банковой.

"Также обсуждались вопросы возможностей более полного удовлетворения духовных потребностей общества, влияния уровня удовлетворения таких потребностей на оценку качества жизни различными группами населения, подходы к информационному обеспечению", – добавили в ОП.

Новинский в комментарии "Схемам" подтвердил факт встречи, но отказался сообщить подробности. "Есть какие-то вещи, которые напоказ не делаются, и о них говорить нельзя. Ошибка журналистов, что каждый депутат или каждый посетитель должен о них говорить", – сказал депутат.

На уточнение о "духовных потребностях общества" Новинский сказал: "Да. Вам же все уже ответили. Я знаю".

О номерах прикрытия олигарх сказал, что "просто приехал с одним товарищем, и потом на этой машине выехал, вот и все".

Позже на уточнение, не противоречит ли визит Новинского в ОП президентскому курсу на деолигархизацию, в пресс-службе ответили: "На указанной встрече не было лиц, уполномоченных на принятие государственных решений, поэтому оснований для каких-либо предположений относительно нарушений действующей политики нет".

  • 15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влиянию олигархов на политику.
  • 2 июня президент подал законопроект об олигархах в Раду как неотложный, на следующий день был опубликован его текст. Согласно ему, предлагается создать реестр олигархов и обязать ряд публичных лиц декларировать контакты с ними. Речь идет о президенте Украины, членах Кабмина, народных депутатах, генеральном прокуроре и его замах, главе СБУ и его заместителях, руководстве Нацбанка, ЦИК, СНБО, главах местных госадминистраций, судьях КСУ, начальниках правоохранительных органов, чиновниках категории "А", руководстве Антимонопольного комитета, военнослужащих с высшими званиями и т.д.
  • 7 июня Зеленский заявил, что вынесет закон об олигархах на референдум, если он не будет поддержан Радой. 15 июня он допустил возможность роспуска парламента, если не будет принят закон об олигархах. 
  • Сегодня Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС отправил законопроект на доработку. Он, по мнению, депутатов не учитывает положения ряда европейских правовых актов. 
Вадим Ребрина
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