РПЦ в Москве отказалась от "крестного хода". УПЦ Московского патриархата в Киеве – провела

Российская православная церковь отказалась от "крестного хода" в Москве в 2021 году. От массового мероприятия в честь 1033-летия крещения Руси в Киеве отказалась и Православная церковь Украины. В то же время, как сообщает пресс-служба Нацполиции, УПЦ Московского патриархата сегодня вывела на улицы столицы более 55 000 человек, а в самой церкви говорят о более 350 000.

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Как сообщило Суспільне во время стрима с места, люди не соблюдают предусмотренную карантинными ограничениями дистанцию, большинство из них без масок.

На вопрос журналистки о соблюдении карантинных ограничений при таком большом количестве людей одна из участниц "крестного хода" из Николаевской области ответила, что "если душа будет здорова, будет здоровым и тело".

По данным религиозной обозревательницы Укринформа, людей из разных регионов Украины свозили в Киев на автобусах, а оплачивали это в одних епархиях — якобы нардеп Вадим Новинский и ОПЗЖ, в других — официально митрополия УПЦ МП.

В мае в ПЦУ заявили, что не будут проводить "крестный ход" 27-28 июля из-за карантина.

"В связи с карантинными ограничениями священный Синод принял решение провести празднование 1033-летия крещения Руси-Украины 27-28 июля 2021 в г. Киеве и епархиях без организации паломничества и традиционного крестного хода – таким же образом, как оно состоялось в прошлом году", – сообщили в ПЦУ.

Отказались от массового мероприятия и в России – представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что 28 июля "крестного хода" не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией.