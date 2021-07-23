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В Киеве 27 июля перекроют движение по центральным улицам: список и карта

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 17:00
В Киеве 27 июля перекроют движение по центральным улицам: список и карта - Фото
Иллюстративное фото: КГГА

27 июля в столице в связи с празднованием 1033-й годовщины крещения Киевской Руси временно перекроют движение по некоторым центральным улицам. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

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С 06:00 утра движение перекроют на улицах:

- Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади);

- Михайловская (от Крещатика до ул. Б. Житомирская);

- Большая Житомирская (от ул. Владимирская до Владимирского проезда);

- Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

- по Владимирскому спуску (от Европейской площади до Почтовой площади);

- Михаила Грушевского (от ул. Садовая до Европейской площади);

- по Парковой дороге (от ул. М. Грушевского до аллеи Героев Крут).

С 14:00 дня движение перекроют на улицах:

- Михаила Грушевского (от ул. Садовая до ул. Московская);

- Ивана Мазепы (от ул. Московская до площади Славы);

- Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельная);

- по аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

- по Днепровскому спуску (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Картинка кликабельна:

  • 22 июня 2021 года перекрыли движение по трассе Киев-Борисполь в направлении аэропорта – движение до 20 августа будет осуществляться по одной стороне дороги в направлении Киева.

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Дарья Мостовая
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