В Киеве 27 июля перекроют движение по центральным улицам: список и карта
27 июля в столице в связи с празднованием 1033-й годовщины крещения Киевской Руси временно перекроют движение по некоторым центральным улицам. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
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С 06:00 утра движение перекроют на улицах:
- Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади);
- Михайловская (от Крещатика до ул. Б. Житомирская);
- Большая Житомирская (от ул. Владимирская до Владимирского проезда);
- Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
- по Владимирскому спуску (от Европейской площади до Почтовой площади);
- Михаила Грушевского (от ул. Садовая до Европейской площади);
- по Парковой дороге (от ул. М. Грушевского до аллеи Героев Крут).
С 14:00 дня движение перекроют на улицах:
- Михаила Грушевского (от ул. Садовая до ул. Московская);
- Ивана Мазепы (от ул. Московская до площади Славы);
- Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельная);
- по аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- по Днепровскому спуску (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
Картинка кликабельна:
- 22 июня 2021 года перекрыли движение по трассе Киев-Борисполь в направлении аэропорта – движение до 20 августа будет осуществляться по одной стороне дороги в направлении Киева.
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