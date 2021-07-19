В Киеве потоп в метро из-за ливня, наземный транспорт ходит вне расписания – фото, видео

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В столице временно закрыли на вход и выход станцию метро Берестейская – в киевском метрополитене пишут о технических причинах.

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Причиной закрытия станции стало попадание воды в кассовую зону из-за проливных дождей, на месте уже работают специалисты, говорят в пресс-службе подземки.

О возобновлении работы станции Берестейская обещают сообщить дополнительно.

Наземный транспорт начал курсировать без расписания, в городе введено оперативное положение №4. Из-за ухудшения погодных условий задерживается ряд маршрутов городского транспорта, сообщили в КГГА.

Несколькими минутами позже по тем же причинам на вход и выход закрыли станцию Академгородок.

ОБНОВЛЕНО В 13:30. Станцию Академгородок открыли, она работает в обычном режиме, сообщили в КГГА.

15 июля в Киеве на красной линии под поезд попал человек – движение на несколько часов было парализовано.

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Дарья Мостовая

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