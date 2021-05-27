В киевском метро разрешат возить моноколеса и самокаты
27.05.2021, 09:50
Иллюстративное фото: пресс-служба Bolt
В столичном метро планируют внести изменения в Правила пользования метрополитеном. Вскоре в подземке можно будет перевозить самокаты и моноколеса. Об этом говорится на сайте Киевской госадминистрации.
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В частности, в Правилах ожидается появление новых пунктов:
- Разрешить перевозку моноколес при условии ответственного отношения их владельцев – колеса не должны пачкать других пассажиров.
- Самокаты по возможности надо будет складывать. За самокаты, общая длина которых в сумме будет составлять более 120 см, необходимо будет дополнительно платить.
- Проходить с моноколесом, самокатом и другим багажом можно будет возле контролера – при условии, что и за пассажира, и за его багаж уже было оплачено.
- Запрещено кататься на платформе.
- Запрещено перевозить какие-либо предметы, общая длина которых в сумме составляет более двух метров.
- В октябре 2019 года в киевском метро утвердили новые правила проезда: запрещено петь и обнажаться.
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