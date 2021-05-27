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В киевском метро разрешат возить моноколеса и самокаты

27.05.2021, 09:50
В киевском метро разрешат возить моноколеса и самокаты - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Bolt

В столичном метро планируют внести изменения в Правила пользования метрополитеном. Вскоре в подземке можно будет перевозить самокаты и моноколеса. Об этом говорится на сайте Киевской госадминистрации.

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В частности, в Правилах ожидается появление новых пунктов:

  1. Разрешить перевозку моноколес при условии ответственного отношения их владельцев – колеса не должны пачкать других пассажиров.
  2. Самокаты по возможности надо будет складывать. За самокаты, общая длина которых в сумме будет составлять более 120 см, необходимо будет дополнительно платить.
  3. Проходить с моноколесом, самокатом и другим багажом можно будет возле контролера – при условии, что и за пассажира, и за его багаж уже было оплачено.
  4. Запрещено кататься на платформе.
  5. Запрещено перевозить какие-либо предметы, общая длина которых в сумме составляет более двух метров.

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Дарья Мостовая
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