В киевском метро разрешат возить моноколеса и самокаты

В столичном метро планируют внести изменения в Правила пользования метрополитеном. Вскоре в подземке можно будет перевозить самокаты и моноколеса. Об этом говорится на сайте Киевской госадминистрации.

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В частности, в Правилах ожидается появление новых пунктов:

Разрешить перевозку моноколес при условии ответственного отношения их владельцев – колеса не должны пачкать других пассажиров. Самокаты по возможности надо будет складывать. За самокаты, общая длина которых в сумме будет составлять более 120 см, необходимо будет дополнительно платить. Проходить с моноколесом, самокатом и другим багажом можно будет возле контролера – при условии, что и за пассажира, и за его багаж уже было оплачено. Запрещено кататься на платформе. Запрещено перевозить какие-либо предметы, общая длина которых в сумме составляет более двух метров.

В октябре 2019 года в киевском метро утвердили новые правила проезда: запрещено петь и обнажаться.

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Дарья Мостовая

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