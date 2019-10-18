Новые правила киевского метро: петь и обнажаться будет запрещено

станция метро Золотые ворота

Киевсовет разработал проект новых правил пользования метрополитеном, согласно которым нельзя будет провозить животных без клеток или контейнеров, велосипеды, заходить в метро в грязной одежде или играть на музыкальных инструментах.

Проект опубликован на сайте Киевсовета.

В частности, кроме слишком объемного багажа, взрывоопасных или наркотических веществ, предлагается запретить перевозку животных без клеток или контейнеров, если это не собаки-поводыри.

Велосипеды, согласно документу, могут перевозиться в метро только в разобранном виде или в чехле.

В проект решения также сказано, что сотрудники метро могут не пустить пассажира "с неопрятным внешним видом". В Киевсовете пояснили, что имеют в виду людей "обнаженных, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом".

В старых правилах был только запрет на пребывание в метрополитене без обуви.

Кроме того, в новых правилах запрещается расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах, петь и попрошайничать.

Когда по данному проекту правил примут решение, пока неизвестно.

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