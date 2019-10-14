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Кличко рассказал, когда могут построить метро на Троещину

Кличко рассказал, когда могут построить метро на Троещину - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
14.10.2019, 10:54

Городской глава настаивает: темпы строительства будут зависеть от финансирования проекта

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы Мага на телеканале 112 Украина заявил, что метро на Троещину смогут построить за три – пять лет, если будет необходимое финансирование.

"Что касается метро на Троещину – не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать: если будет финансирование – это вопрос трех - пяти лет", - сообщил киевский мэр.

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В то же время он анонсировал к концу следующего года запуск новых линий автомобильного сообщения между правым и левым берегом.

  • В ноябре 2017 года Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение о сотрудничестве по строительству четвертой линии метро в Киеве.
  • В ноябре 2018-го, Киев получил от China Railway International Group официальное письмо-подтверждение о завершении предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства четвертой ветки метро.
  • Позже Киевский метрополитен объявил тендер на технико-экономическое обоснование строительства Подольсько-Выгуровской линии в направлении жилищного массива Троещина. Планировалось, что ТЭО КП обойдется в 148,5 млн грн. По подсчетам Мининфраструктуры, строительство четвертой линии метро в Киеве обойдется в $3 млрд.
  • В феврале 2019 года тендер отменили из-за "сокращения расходов на закупку товаров, работ и услуг".

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