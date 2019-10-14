Кличко рассказал, когда могут построить метро на Троещину

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы Мага на телеканале 112 Украина заявил, что метро на Троещину смогут построить за три – пять лет, если будет необходимое финансирование.

"Что касается метро на Троещину – не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать: если будет финансирование – это вопрос трех - пяти лет", - сообщил киевский мэр.

Читайте также: Кличко объяснил, почему затраты на Шулявский мост выросли вдвое

В то же время он анонсировал к концу следующего года запуск новых линий автомобильного сообщения между правым и левым берегом.

В ноябре 2017 года Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение о сотрудничестве по строительству четвертой линии метро в Киеве.

В ноябре 2018-го, Киев получил от China Railway International Group официальное письмо-подтверждение о завершении предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства четвертой ветки метро.

Позже Киевский метрополитен объявил тендер По подсчетам Мининфраструктуры, строительство четвертой линии метро в Киеве обойдется в $3 млрд . на технико-экономическое обоснование строительства Подольсько-Выгуровской линии в направлении жилищного массива Троещина. Планировалось, что ТЭО КП обойдется в 148,5 млн грн.

объявил тендер из-за "сокращения расходов на закупку товаров, работ и услуг". В феврале 2019 года тендер отменили

Читайте также: Метро на Троещину в ближайшие годы не построят - КГГА