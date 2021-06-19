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Дорогу из Киева в аэропорт Борисполь перекроют. Ремонт продлится до 20 августа

19.06.2021, 09:35
Дорогу из Киева в аэропорт Борисполь перекроют. Ремонт продлится до 20 августа - Фото
Аэропорт Борисполь (источник - kbp.aero)

22 июня на участке трассы М-03 Киев – Харьков- Довжанский, который соединяет Киев с аэропортом Борисполь начнутся дорожные работы. С 23 июня двустороннее движение будет временно осуществляться по участку в направлении Киева, сообщает служба Укравтодора.

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В ведомстве отметили, что движение по стороне дороги в направлении Борисполя будет полностью закрыто, вместо этого автомобилисты смогут ездить в обоих направлениях по участку, который ведет из аэрпорта в Киев.

Ремонтные работы продлятся с 22 июня по 20 августа, до этого дорогу последний раз обновляли в 2004 году.

Как заверили в Укравтодоре, в процессе ремонта будет положено новое дорожное покрытие, установлено современное освещение и дорожные знаки. а также нанесена разметка.

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Дарья Мостовая
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