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"Извините за неудобства". В Киеве частично перекроют проспект Бандеры – ремонт до сентября

16.03.2021, 08:54
Остановка на проспекте Бандеры в Киеве. Фото: depositphotos.com

Начиная с сегодняшнего дня, 16 марта, и до конца августа в Киеве ограничат движение по проспекту Степана Бандеры (Московский). При этом, к сентябрю планируют завершить лишь основные ремонтные работы, написал в Facebook Киевавтодор.

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"На проспекте Бандеры начинается новый этап капитального строительства. Будем работать на участке от улицы Елены Телиги до проспекта Оболонского (в ближайшие недели – от улицы Телиги до жд станции Зенит) в сторону станции метро Почайная", – говорится в сообщении.

В заключение Киевавтодор извинился за доставленные неудобства, отметив, что делает это "с заботой о дорогах и мостах".

Читайте также: Ремонт 1 км дороги за год подорожал в два раза, хотя цены на материалы почти не изменились

Дарья Мостовая
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