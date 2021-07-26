Крестный ход 27 июля. В центре Киева усилят меры безопасности – полиция

В центре Киеве 27 июля состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. В связи с этим правоохранители перейдут на усиленное патрулирование улиц столицы. Об этом сообщает в Facebook Нацполиция.

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Во время крестного хода в Киеве будут задействованы дополнительные меры безопасности.

Помимо усиленного патрулирования улиц, в местах массового скопления людей за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и другие профильные службы.

Патрульная полиция предупредила об ограничении движения транспорта в центре Киева на время проведения мероприятий.

27 июля в столице в связи с празднованием 1033-й годовщины крещения Киевской Руси временно перекроют движение по некоторым центральным улицам: список и карта.

Наталия Медведева

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