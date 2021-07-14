Глава ВОЗ: Дельта-штамм уже в 111 странах, мир на ранней стадии новой волны коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что дельта-вариант коронавируса распространен уже минимум в 111 странах, и мир находится на ранней стадии новой волны пандемии. Обращение Гебреисуса опубликовано на сайте ВОЗ.

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Выступая на заседании чрезвычайного комитета международных медико-санитарных правил, глава ВОЗ заявил, что вирус продолжает эволюционировать, и это приводит к более трансмиссивным вариантам.

Он отметил, что с ростом темпа вакцинации в Европе и Северной Америке наблюдалось устойчивое уменьшение случаев заболеваемости и смертности от COVID-19.

"К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на начальной стадии третьей волны", - сказал он.

По словам Гебреисуса, дельта-штамм подтвержден в более чем 111 странах, и ВОЗ ожидает, что вскоре он станет доминирующим и будет циркулировать по всему миру, если он еще этого не сделал.

На фоне этого глава ВОЗ призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% - к концу 2021-го, как минимум 70% - к середине следующего года.

В Национальной академии наук считают, что дельта-вариант может спровоцировать новую волну распространения COVID-19 в Украине раньше осени 2021-ого. Учитывая большие объемы миграции из РФ, где заболеваемость этим штаммом высокая, вирус может начать распространяться с восточной части Украины.

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Оксана Житнюк

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