В Украине ввели 3,5 млн доз вакцины от коронавируса. Больше всего кололи Pfizer

В Украине на 13 июля ввели 3 572 509 доз вакцины от коронавируса, больше всего использовали препарат Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech, а также CoronaVac от Sinovac. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Всего в Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 2 357 225 человек, две дозы – 1 215 284. Разбивка выглядит так:

- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 758 347 привитых;

- CoronaVac (Sinovac) – 750 974;

- Covishield (Oxford / AstraZeneca, произведена на Serum Institute в Индии) – 487 187;

- Oxford / AstraZeneca – 360 329;

- Janssen (Johnson and Johnson) – 390.

За сутки в Украине вакцинировали 83 177 человек: 45 535 получили первую дозу, 37 642 – вторую. Разбивка по вакцинам:

- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 46 715 доз;

- CoronaVac (Sinovac) – 25 564;

- Oxford / AstraZeneca – 10 898.

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Марк Сировой

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