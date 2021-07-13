В Украине ввели 3,5 млн доз вакцины от коронавируса. Больше всего кололи Pfizer
В Украине на 13 июля ввели 3 572 509 доз вакцины от коронавируса, больше всего использовали препарат Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech, а также CoronaVac от Sinovac. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Всего в Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 2 357 225 человек, две дозы – 1 215 284. Разбивка выглядит так:
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 758 347 привитых;
- CoronaVac (Sinovac) – 750 974;
- Covishield (Oxford / AstraZeneca, произведена на Serum Institute в Индии) – 487 187;
- Oxford / AstraZeneca – 360 329;
- Janssen (Johnson and Johnson) – 390.
За сутки в Украине вакцинировали 83 177 человек: 45 535 получили первую дозу, 37 642 – вторую. Разбивка по вакцинам:
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 46 715 доз;
- CoronaVac (Sinovac) – 25 564;
- Oxford / AstraZeneca – 10 898.
- 5 июля в Украине зарегистрировали однодозную вакцину Janssen от Johnson and Johnson.
- Со вчерашнего дня вакцина Pfizer стала доступной для всех желающих украинцев.
- Вчера в Украину прибыло 500 000 доз вакцины CoronaVac, всего в июле ожидают поставки 7,7 млн доз вакцин от COVID-19.
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