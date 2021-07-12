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Привиться вакциной Pfizer-BioNTech теперь может любой желающий в Украине – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 12:06
Привиться вакциной Pfizer-BioNTech теперь может любой желающий в Украине – Минздрав - Фото
Вакцина Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

В центрах массовой вакцинации теперь доступна антикоронавирусная мРНК-вакцина Comirnaty от компаний Pfizer-BioNTech. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Этим биопрепаратом, утверждают там, могут привиться все желающие – но с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Другими словами, если на центр вакцинации привезут лимитированное количество доз, то в первую очередь их должны дать людям из упомянутых выше групп риска.

В Минздраве уточнили, что поскольку Украина ожидает еще около 1 млн дополнительных доз Pfizer-BioNTech до конца июля, ведомство "решило сделать эту вакцину доступной для широкой общественности".

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В Украине ежедневно работает до 2000 пунктов вакцинации, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech. Также в более чем 200 центрах массовой вакцинации, которые открылись во всех областях Украины, прививают всех желающих.

Главный санитарный врач Игорь Кузин напомнил, что все вакцины от ковида в Украине одобрены Всемирной организацией здравоохранения и защищают от тяжелого течения, осложнений и смерти от COVID-19.

"Не медлите, помогите своим пожилым родственникам и знакомым записаться в удобных для них прививочных пунктах и по возможности делайте прививки сами, пока к нам не добралась волна заболеваний с дельта-штаммом коронавируса", – добавил он.

Евгений Пилипенко
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