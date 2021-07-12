Иммунитет | Таиланд будет давать Moderna привитым CoronaVac: данные об эффективности китайской вакцины
С апреля по июль в Таиланде были инфицированы/заболели COVID-19 всего 618 медработников из 677 348 полностью вакцинированных китайским биопрепаратом CoronaVac. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные местного Минздрава.
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Из этого количества медиков с инфекцией, которая "прорвала" вакцинную защиту, одна медсестра умерла, а другой медработник находится в критическом состоянии.
Другими словами, судя по цифрам от Reuters, "прорывная" инфекция отмечена лишь у 0,09% полностью привитых "коронаваком" медиков, которые больше многих других подвержены риску инфицирования и получения большей дозы вируса. При этом название новости на сайте агентства звучит как "сотни тайских медработников заразились, несмотря на вакцинацию Sinovac".
Насколько такие цифры по "прорывной" инфекции отвечают реалиям, неизвестно. В упомянутый период в стране уже пошла вспышка более заразного делта-штамма.
Местная группа экспертов по иммунизации рекомендовала Минздраву Таиланда давать третью бустерную (усиливающую) дозу тем медработникам, которые в группе риска. Рекомендовано усиливать таких либо дозой Oxford-AstraZeneca, либо какой-то из мРНК-вакцин (Pfizer-BioNTech или Moderna) – их Таиланд ожидает в ближайшее время. Рекомендацию рассмотрят сегодня, 12 июля.
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Вчера в стране зафиксировано рекордное количество случаев инфицирования (9418 пациентов). 91 человек умер от ковида 10 июля. Всего с начала пандемии в Таиланде зарегистрирован официально 336 371 случай и 2711 смерть от коронавируса. Эпидемиологи считают, что официальные числа по меньшей мере в странах с плохим здравоохранением слабо отражают реальную картину эпидемии.
С февраля большинство тайских медиков получили вакцину CoronaVac (14,5 млн доз), в июне в страну прибыла партия "астразенеки". До конца июля США пожертвуют Таиланду 1,5 млн доз "пфайзера". Минздрав страны заказал еще 20 млн доз этой вакцины и ожидает поставку осенью.
В соседней Индонезии, которая в первую очередь прививалась "коронаваком", 9 июля приняли решение давать медработникам бустерную дозу Moderna.
- В июле 2021-го турки показали отчет об эффективности CoronaVac на фазе III испытаний. Но это показатели до дельты.
- Также на днях пришли данные об эффективности этой вакцины в Чили и Бразилии – странах со штаммами-мутантами коронавируса (не дельта, но плюс-минус сопоставимые по заразности).
- Между тем, в МИД Франции против одобрения в Европе вакцин из Китая: говорят, "лучше сказать им "нет".
- В Германии предположили, скольких нужно вакцинировать, чтобы избежать дельта-волны коронавируса.
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