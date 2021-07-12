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Иммунитет | Таиланд будет давать Moderna привитым CoronaVac: данные об эффективности китайской вакцины

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 11:19
Таиланд будет давать Moderna привитым CoronaVac: данные об эффективности китайской вакцины - Фото
Вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech (фото — LIGA.net)

С апреля по июль в Таиланде были инфицированы/заболели COVID-19 всего 618 медработников из 677 348 полностью вакцинированных китайским биопрепаратом CoronaVac. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные местного Минздрава.

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Из этого количества медиков с инфекцией, которая "прорвала" вакцинную защиту, одна медсестра умерла, а другой медработник находится в критическом состоянии.

Другими словами, судя по цифрам от Reuters, "прорывная" инфекция отмечена лишь у 0,09% полностью привитых "коронаваком" медиков, которые больше многих других подвержены риску инфицирования и получения большей дозы вируса. При этом название новости на сайте агентства звучит как "сотни тайских медработников заразились, несмотря на вакцинацию Sinovac".

Насколько такие цифры по "прорывной" инфекции отвечают реалиям, неизвестно. В упомянутый период в стране уже пошла вспышка более заразного делта-штамма.

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

Местная группа экспертов по иммунизации рекомендовала Минздраву Таиланда давать третью бустерную (усиливающую) дозу тем медработникам, которые в группе риска. Рекомендовано усиливать таких либо дозой Oxford-AstraZeneca, либо какой-то из мРНК-вакцин (Pfizer-BioNTech или Moderna) – их Таиланд ожидает в ближайшее время. Рекомендацию рассмотрят сегодня, 12 июля.

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Вчера в стране зафиксировано рекордное количество случаев инфицирования (9418 пациентов). 91 человек умер от ковида 10 июля. Всего с начала пандемии в Таиланде зарегистрирован официально 336 371 случай и 2711 смерть от коронавируса. Эпидемиологи считают, что официальные числа по меньшей мере в странах с плохим здравоохранением слабо отражают реальную картину эпидемии.

С февраля большинство тайских медиков получили вакцину CoronaVac (14,5 млн доз), в июне в страну прибыла партия "астразенеки". До конца июля США пожертвуют Таиланду 1,5 млн доз "пфайзера". Минздрав страны заказал еще 20 млн доз этой вакцины и ожидает поставку осенью.

В соседней Индонезии, которая в первую очередь прививалась "коронаваком", 9 июля приняли решение давать медработникам бустерную дозу Moderna.

Евгений Пилипенко
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