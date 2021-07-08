Получившие две дозы вакцины CoronaVac украинцы могут путешествовать в 10 стран Европы

Украинцы, получившие две дозы вакцины от коронавируса CoronaVac, имеют возможность посетить 10 стран. Об этом сообщает в Telegram HELSI.

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Граждане Украины, которые получили две дозы прививки CoronaVac и международное свидетельство о вакцинации, могут путешествовать в такие страны:

- Испания;

- Эстония;

- Австрия;

- Нидерланды;

- Молдова;

- Венгрия;

- Турция;

- Греция;

- Болгария;

- Португальская Мадейра.

Как отмечается, некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом рекомендуется проверить информацию на сайтах их посольств.

При въезде в страну нужно будет показать распечатанное международное свидетельство на английском языке.

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

Европейское агентство лекарственных средств на 8 июля признало четыре вакцины: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca), а также однодозную от Johnson&Johnson (Janssen).

На рассмотрении у ЕМА еще четыре: CoronaVac (Sinovac), NVX-CoV2373 (Novavax), CVnCoV (CureVac) и Sputnik V.

Франция против одобрения в Европе вакцин китайского и российского производства.

На 8 июля в Украине полностью вакцинировали более 1 млн человек.

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Наталия Медведева

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