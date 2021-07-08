Получившие две дозы вакцины CoronaVac украинцы могут путешествовать в 10 стран Европы
Украинцы, получившие две дозы вакцины от коронавируса CoronaVac, имеют возможность посетить 10 стран. Об этом сообщает в Telegram HELSI.
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Граждане Украины, которые получили две дозы прививки CoronaVac и международное свидетельство о вакцинации, могут путешествовать в такие страны:
- Испания;
- Эстония;
- Австрия;
- Нидерланды;
- Молдова;
- Венгрия;
- Турция;
- Греция;
- Болгария;
- Португальская Мадейра.
Как отмечается, некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом рекомендуется проверить информацию на сайтах их посольств.
При въезде в страну нужно будет показать распечатанное международное свидетельство на английском языке.
- Европейское агентство лекарственных средств на 8 июля признало четыре вакцины: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca), а также однодозную от Johnson&Johnson (Janssen).
- На рассмотрении у ЕМА еще четыре: CoronaVac (Sinovac), NVX-CoV2373 (Novavax), CVnCoV (CureVac) и Sputnik V.
- Франция против одобрения в Европе вакцин китайского и российского производства.
- На 8 июля в Украине полностью вакцинировали более 1 млн человек.
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