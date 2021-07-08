Коронавирус. В Украине полностью вакцинировали более 1 млн человек
08.07.2021, 10:04
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)
В Украине полностью вакцинировали от коронавируса двумя дозами более 1 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Как сообщается, за сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное число людей – 104 680. Первую дозу получили 42 029 человек, вторую – 61 651.
С начала кампании иммунизации одной дозой вакцинировали 2 178 590 человек, двумя – 1 018 258. Всего введено 3 196 848 доз прививки.
- В СНБО призывают ускорить вакцинацию от коронавируса в Украине на фоне распространения штамма Дельта коронавируса.
- В июле в Украину должно прибыть 7,7 млн доз вакцины от коронавируса.
- 5 июля в Украине зарегистрировали однодозную вакцину Janssen от американской компании Johnson and Johnson.
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