Коронавирус. В Украине полностью вакцинировали более 1 млн человек

В Украине полностью вакцинировали от коронавируса двумя дозами более 1 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как сообщается, за сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное число людей – 104 680. Первую дозу получили 42 029 человек, вторую – 61 651.

С начала кампании иммунизации одной дозой вакцинировали 2 178 590 человек, двумя – 1 018 258. Всего введено 3 196 848 доз прививки.

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Марк Сировой

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