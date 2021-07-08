UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине полностью вакцинировали более 1 млн человек

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 10:04
Коронавирус. В Украине полностью вакцинировали более 1 млн человек - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)

В Украине полностью вакцинировали от коронавируса двумя дозами более 1 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, за сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное число людей – 104 680. Первую дозу получили 42 029 человек, вторую – 61 651.

С начала кампании иммунизации одной дозой вакцинировали 2 178 590 человек, двумя – 1 018 258. Всего введено 3 196 848 доз прививки.

Читайте также: Эффективность CoronaVac в стране со штаммами-мутантами коронавируса: новое исследование

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина вакцинация коронавирус COVID-19 вторая доза
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 