СНБО о дельта-штамме коронавируса: Надо ускорить вакцинацию

На совещании СНБО, посвященном распространению дельта-штамма коронавируса, члены совета говорили о необходимости дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий и ускорении темпов вакцинации.

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По мнению участников заседания, дельта-вариант может попасть в Украину из Индии, Великобритании, Португалии, Российской Федерации, а также из Польши, Румынии и Словакии, где наблюдается циркуляция этого штамма.

В СНБО решили, что сложившаяся ситуация вызывает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий, ускорения темпов вакцинации и обеспечения ее доступности, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения – лиц в возрасте 60+. Также должна быть активизирована информационно-просветительская работа среди населения о необходимости применения средств индивидуальной защиты, важности и безопасности иммунопрофилактики.

Также важным является раннее выявление штамма, усиление качественного отслеживания контактных лиц, усиление лабораторной составляющей для выявления нового штамма.

Кроме того, по мнению участников совещания, необходимо совершенствование отечественных протоколов лечения и усиление готовности учреждений здравоохранения оказывать помощь пациентам в случае массовой заболеваемости.

Справка. Новый штамм вируса COVID-19 Дельта уже выявлен более чем в 90 странах мира. Он распространен в Индии, РФ, Португалии и Великобритании. По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% заражений, он в 1,6 раз более контагиозный, а также в 1,45 раз увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением дельта-штамма.

Кабмин на сегодняшнем заседании решил запретить въезд с территории Индии, Великобритании и Северной Ирландии, Португалии и России без отрицательного результата экспресс-теста на антиген коронавируса.







Вадим Ребрина

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