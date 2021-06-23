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Украинцам настоятельно рекомендуют не ездить в Россию, Индию, Британию и Португалию

23.06.2021, 17:05
Украинцам настоятельно рекомендуют не ездить в Россию, Индию, Британию и Португалию - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением агрессивного дельта-штамма (ранее его называли "индийским") коронавируса в этих странах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования этих стран и безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания.

Также в МИД призвали быть готовыми к дополнительному карантину по прибытии в Украину из указанных стран.

Кабмин рассматривает возможность усилить контроль за путешественниками из Индии, Великобритании, Португалии и России. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Ляшко напомнил, что дельта-штамм, который стремительно распространяется в указанных странах, является более заразным и значительно быстрее приводит к госпитализации.

По его словам, пока нет данных о циркуляции этого штамма в Украине.

ДОПОЛНЕНО В 17:58. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине зафиксированы два случая дельта-штамма.

  • Вчера на совещании в Офисе президента говорили о том, что Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется дельта-вариант коронавируса.
  • Сегодня в Совете нацбезопасности и обороны рассмотрят угрозу появления в Украине дельта-штамма. 
Вадим Ребрина
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Виктор Ляшко туризм коронавирус дельта-штамм
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