UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, заболевших двое – Данилов

23.06.2021, 17:41
Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, заболевших двое – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине зафиксировано два случая дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью ТСН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок.

По словам Данилова, они недавно вернулись из России, заболели уже в Украине и им провели тестирование.

Сообщается, что заболевшие госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут выявлять новый штамм, две частных и две государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", – отметил Данилов.

Он не исключил полное прекращение сообщения с некоторыми странами.

  • Вчера на совещании в Офисе президента говорили о том, что МИД и МОЗ должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется дельта-вариант коронавируса.
  • Сегодня в СНБО рассмотрят угрозу появления в Украине дельта-штамма. 
  • МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением дельта-штамма. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, пока нет данных о циркуляции этого штамма в Украине. 
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снбо Алексей Данилов коронавирус дельта-штамм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 