Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, заболевших двое – Данилов
В Украине зафиксировано два случая дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью ТСН.
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Как отмечается, заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок.
По словам Данилова, они недавно вернулись из России, заболели уже в Украине и им провели тестирование.
Сообщается, что заболевшие госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.
"У нас есть четыре лаборатории, которые могут выявлять новый штамм, две частных и две государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", – отметил Данилов.
Он не исключил полное прекращение сообщения с некоторыми странами.
- Вчера на совещании в Офисе президента говорили о том, что МИД и МОЗ должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется дельта-вариант коронавируса.
- Сегодня в СНБО рассмотрят угрозу появления в Украине дельта-штамма.
- МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением дельта-штамма. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, пока нет данных о циркуляции этого штамма в Украине.
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