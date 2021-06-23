Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, заболевших двое – Данилов

В Украине зафиксировано два случая дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью ТСН.

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Как отмечается, заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок.

По словам Данилова, они недавно вернулись из России, заболели уже в Украине и им провели тестирование.

Сообщается, что заболевшие госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут выявлять новый штамм, две частных и две государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", – отметил Данилов.

Он не исключил полное прекращение сообщения с некоторыми странами.

Вчера на совещании в Офисе президента говорили о том, что МИД и МОЗ должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется дельта-вариант коронавируса.

Сегодня в СНБО рассмотрят угрозу появления в Украине дельта-штамма.

МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением дельта-штамма. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, пока нет данных о циркуляции этого штамма в Украине.

Наталия Медведева

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