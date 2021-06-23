Кабмин с 25 июня вводит ограничения на въезд из России и еще четырех стран

Кабмин на сегодняшнем заседании решил запретить въезд с территории Индии, Великобритании и Северной Ирландии, Португалии и России без отрицательного результата экспресс-теста на антиген коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Если человек более семи дней находился в указанных странах, ему будет запрещен въезд в Украину без отрицательного результата экспресс-теста, проведенного непосредственно в пунктах пропуска.

Указанная норма начнет действовать с 25 июня.

"До 25 июня, согласно отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма дельта в Украине", – сказал Кузин.

Справка. Новый штамм вируса COVID-19 Дельта уже выявлен более чем в 90 странах мира. Он распространен в Индии, РФ, Португалии и Великобритании. По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% заражений, он в 1,6 раз более контагиозный, а также в 1,45 раз увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Главный санврач подтвердил, что в Украине зафиксировано два случая дельта-штамма. Сейчас пациенты находятся в Александровской клинической больнице. Их состояние стабильное.

Вчера на совещании в Офисе президента говорили о том, что МИД и МОЗ должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется дельта-вариант коронавируса.

Сегодня в СНБО рассмотрят угрозу появления в Украине дельта-штамма.

МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением дельта-штамма. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, пока нет данных о циркуляции этого штамма в Украине.

Вадим Ребрина

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