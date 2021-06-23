UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин с 25 июня вводит ограничения на въезд из России и еще четырех стран

23.06.2021, 20:10
Кабмин с 25 июня вводит ограничения на въезд из России и еще четырех стран - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Кабмин на сегодняшнем заседании решил запретить въезд с территории Индии, Великобритании и Северной Ирландии, Португалии и России без отрицательного результата экспресс-теста на антиген коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин, сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если человек более семи дней находился в указанных странах, ему будет запрещен въезд в Украину без отрицательного результата экспресс-теста, проведенного непосредственно в пунктах пропуска.

Указанная норма начнет действовать с 25 июня.

"До 25 июня, согласно отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма дельта в Украине", – сказал Кузин.

Справка. Новый штамм вируса COVID-19 Дельта уже выявлен более чем в 90 странах мира. Он распространен в Индии, РФ, Португалии и Великобритании. По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% заражений, он в 1,6 раз более контагиозный, а также в 1,45 раз увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Главный санврач подтвердил, что в Украине зафиксировано два случая дельта-штамма. Сейчас пациенты находятся в Александровской клинической больнице. Их состояние стабильное.

  • Вчера на совещании в Офисе президента говорили о том, что МИД и МОЗ должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется дельта-вариант коронавируса.
  • Сегодня в СНБО рассмотрят угрозу появления в Украине дельта-штамма. 
  • МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением дельта-штамма. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, пока нет данных о циркуляции этого штамма в Украине. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус Игорь Кузин штамм дельта
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 