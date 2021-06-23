Кабмин с 25 июня вводит ограничения на въезд из России и еще четырех стран
Кабмин на сегодняшнем заседании решил запретить въезд с территории Индии, Великобритании и Северной Ирландии, Португалии и России без отрицательного результата экспресс-теста на антиген коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Если человек более семи дней находился в указанных странах, ему будет запрещен въезд в Украину без отрицательного результата экспресс-теста, проведенного непосредственно в пунктах пропуска.
Указанная норма начнет действовать с 25 июня.
"До 25 июня, согласно отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма дельта в Украине", – сказал Кузин.
Главный санврач подтвердил, что в Украине зафиксировано два случая дельта-штамма. Сейчас пациенты находятся в Александровской клинической больнице. Их состояние стабильное.
- Вчера на совещании в Офисе президента говорили о том, что МИД и МОЗ должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется дельта-вариант коронавируса.
- Сегодня в СНБО рассмотрят угрозу появления в Украине дельта-штамма.
- МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением дельта-штамма. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, пока нет данных о циркуляции этого штамма в Украине.
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