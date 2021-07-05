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Коронавирус. В Украине одобрили для экстренного применения однодозную вакцину Janssen

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 12:50
Коронавирус. В Украине одобрили для экстренного применения однодозную вакцину Janssen - Фото
Вакцина Johnson & Johnson (Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT)

2 июля Министерство здравоохранения одобрило для экстренного использования в Украине вакцину от коронавируса Janssen производства компании США Johnson & Johnson. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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В МОЗ напомнили, что Janssen – это векторная вакцина, содержащая обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шипообразный белок вируса SARS-CoV-2. Для ее хранения достаточно температуры +2º...+8º, а чтобы привить от коронавируса нужна лишь одна доза.

Несмотря на то, что в Украине сейчас этой вакцины нет, ранее в страну завозили 500 доз Janssen – для вакцинации сотрудников частной компании, отметили в ведомстве. Вакцина была ввезена с соблюдением необходимого температурного режима.

По информации пресс-службы Минздрава, этой вакциной были привиты сотрудники компании, которые работают на Аляске в сфере рыбной ловли – по условиям, чтобы их пустили на территорию США, они должны были быть вакцинированы американским препаратом.

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Дарья Мостовая
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