Коронавирус. В Украине одобрили для экстренного применения однодозную вакцину Janssen

2 июля Министерство здравоохранения одобрило для экстренного использования в Украине вакцину от коронавируса Janssen производства компании США Johnson & Johnson. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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В МОЗ напомнили, что Janssen – это векторная вакцина, содержащая обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шипообразный белок вируса SARS-CoV-2. Для ее хранения достаточно температуры +2º...+8º, а чтобы привить от коронавируса нужна лишь одна доза.

Несмотря на то, что в Украине сейчас этой вакцины нет, ранее в страну завозили 500 доз Janssen – для вакцинации сотрудников частной компании, отметили в ведомстве. Вакцина была ввезена с соблюдением необходимого температурного режима.

По информации пресс-службы Минздрава, этой вакциной были привиты сотрудники компании, которые работают на Аляске в сфере рыбной ловли – по условиям, чтобы их пустили на территорию США, они должны были быть вакцинированы американским препаратом.

10 марта 2021 года в Украине зарегистрировали китайскую вакцину Sinovac.

20 апреля в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca производства Южной Кореи.

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Дарья Мостовая

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