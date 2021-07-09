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Коронавирус | Близко к Украине. Турки показали отчет об эффективности вакцины CoronaVac

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 10:54
Близко к Украине. Турки показали отчет об эффективности вакцины CoronaVac - Фото
Вакцинация CoronaVac в Турции (фото - ЕРА)

Китайская вакцина CoronaVac была на 83,5% эффективна в предотвращении COVID-19 с симптомами в условиях клинического исследования, а случаев госпитализации с коронавирусом за отчетный период не было. Об этом говорится в публикации в The Lancet результатов фазы III в Турции. О том, какова ценность этих цифр, упомянуто ниже.

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Авторы отслеживали ситуацию на более чем 10 000 добровольцах возрастом 18-59 лет (средний возраст 45 лет) с 14 сентября 2020 по 5 января 2021 года, которых распределили случайным образом по группам "вакцина" (6646 человек) и "плацебо" (3568).

Через ≥14 дней после второй дозы в группе "вакцина" было 9 случаев симптоматического COVID-19, а "плацебо" – 32 случая. Это дает эффективность вакцины в 83,5% от болезни с симптомами.

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Частота любых нежелательных явлений после уколов составила 19% в группе "вакцины" и 17% в "плацебо" – без смертей или серьезных побочек. Наиболее частым системным нежелательным явлением была утомляемость (8,2% в "вакцине" и 7% в "плацебо"), а локальным – боль в месте инъекции (2,4% в "вакцине" и 1,1% в "плацебо").

У 90% участников вакцина стимулировала появление антител к рецептор-связывающему домену вируса (той его точке, которая связывается с клеткой и запускает процесс заражения).

Авторы резюмировали: CoronaVac обладает высокой эффективностью против подтвержденного ПЦР симптоматического COVID-19 с хорошим профилем безопасности и переносимости.

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Авторы пишут: так как анализ включал очень короткий период наблюдения (в среднем 43 дня), проведен до появления более заразных и потенциально более вирулентных штаммов, охватывал в целом молодых и более здоровых людей с пониженным уровнем риска тяжелого ковида, "нужны дополнительные данные, чтобы показать эффективность вакцины против мутантов, длительность защиты, оценить безопасность и эффективность у пожилых, подростков, детей и лиц с хроническими болезнями".

"Мы не можем комментировать эффективность CoronaVac в предотвращении заражения мутантными штаммами", – говорится в исследовании.

Кроме того, в исследовании использовался 14-дневный интервал между дозами, а массовая иммунизация идет с интервалом ~28 дней (такая схема показала лучшую иммуногенность после 2-й дозы, но связана с повышением риска заразиться до этой дозы).

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Евгений Пилипенко
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