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Коллективная защита | Скольких нужно вакцинировать, чтобы избежать дельта-волны коронавируса: данные из Германии

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 08:33
Скольких нужно вакцинировать, чтобы избежать дельта-волны коронавируса: данные из Германии - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

Новой волны эпидемии в Германии, которую способен вызвать дельта-вариант коронавируса, получится избежать, если к тому времени будут иммунизированы 85% граждан от 12 до 59 лет, а пожилые (от 60 лет и старше) – на 90%. Об этом пишет Институт им. Роберта Коха.

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За 193 дня процесса вакцинации в стране около 47 млн человек (56,5% всего населения) получили хотя бы первую дозу, а почти 32,5 млн (39% всего населения) полностью привиты.

В Германию производители поставили уже более 62 млн доз вакцины от Pfizer-BioNTech, 15,2 млн – Oxford-AstraZeneca, 7,6 млн – Moderna и 3,6 млн – однодозной Johnson&Johnson.

"Каждый, кто привьется, защищает себя – и защищает всю общину", – сказал на брифинге пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Читайте также: У вас дома больной ковидом, вы – привиты Pfizer. В Израиле высчитали ваши шансы заразиться

Аналогичный призыв сделал и президент США Джо Байден, который заявил, что "сейчас самый патриотичный поступок – это пойти и привиться от ковида", чтобы вернуть страну к былой нормальности.

Как вакцинация наиболее уязвимых групп дает снижение госпитализаций и смертей, наглядно на основе данных по Британии показало в трех графиках издание The Guardian.

  • По данным на 5 июля в Украине введено 2,9 млн доз. Первую дозу получили почти 2,1 млн человек, полный курс – чуть больше 850 000 человек.
  • Посмотрите наш проект. Борьба за будущее: что нужно знать о вакцинации в Украине прямо сейчас.
  • Отсрочка второй дозы AstraZeneca ведет к резкому усилению иммунного ответа.

Читайте также: Даже доза AstraZeneca, Pfizer и Moderna дает "хорошую или отличную" защиту: медики Канады 

Евгений Пилипенко
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