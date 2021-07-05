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Медицина | Даже доза AstraZeneca, Pfizer и Moderna дает "хорошую или отличную" защиту: медики Канады

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 14:10
Даже доза AstraZeneca, Pfizer и Moderna дает
Вакцинация от коронавируса (Иллюстрация: Алина Подлесная/LIGA.net. Использованные элементы с depositphotos.com)

Даже одна доза вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford-AstraZeneca обеспечивает уровень защиты "от хорошего до отличного" против симптомов коронавирусной инфекции (и тяжелых исходов), которая вызвана четырьмя распространенными ныне штаммами, включая дельту. Две дозы, "вероятно", обеспечат куда более сильную защиту, пишут в препринте медики Канады.

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Дельта вытесняет или уже вытеснила в разных странах штаммы-конкуренты.

В провинции Онтарио была поднята база данных с середины декабря 2020-го по конец весны 2021 года, куда вошло более 421 000 случаев ковида. У 9,7% болезнь вызвали различные мутанты SARS-CoV-2 – альфа ("британский"), бета ("южноафриканский"), гамма ("бразильский") и дельта ("индийский"). Зафиксировано >14 000 лиц с госпитализацией или смертью.

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Эфективность одной дозы "пфайзера" и "модерны" против симптомов дельта-ковида была ниже, чем против альфы, но вот доза "астразенеки" одинаково предотвращала симптоматическую болезнь от этих штаммов.

Две дозы "пфайзера" повысили защиту от дельты до уровней, как с альфой и бета/гаммой.

Эффективность одной дозы всех трех вакцин против госпитализации или смерти от этих штаммов в целом была выше, чем против симптомов ковида.

В частности, эффективность вакцины против тяжелых исходов с дельтой после одной дозы "пфайзера", "модерны" и "астразенеки" составила у авторов исследования 78%, 96% и 88% соответственно.

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Евгений Пилипенко
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