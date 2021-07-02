Китайские вакцины "в некоторой степени" эффективны в снижении риска заболеть дельта-штаммом коронавируса (впервые обнаружен в Индии) с симптомами и получить тяжелое течение COVID-19. Об этом сообщил китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, который, как пишет Reuters, "помог сформировать ответ Китая на пандемию".

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Его данные основаны на предварительном анализе небольшой выборки инфекций в городе Гуанчжоу, где ранее произошла мини-вспышка Δ-коронавируса (146 случаев на 126 млн человек), и которую быстро подавили карантином с усиленной вакцинацией.

Чжун считает, что без этих мер половина жителей Гуанчжоу "была бы инфицирована в течение 20-30 дней после первого случая".

По данным властей, якобы ни у одного из вакцинированных в провинции Гуандун, где были обнаружены первые случаи Δ, не развились серьезные симптомы ковида, а все тяжелые случаи были среди непривитых.

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Экс-замдиректора Центров КНР по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзицзянь заявил в конце июня, что "антитела от двух китайских вакцин (не назвал, каких, – ред.) менее эффективны против Δ-варианта в сравнении с другими вариантами вируса". Но это не сенсация: Δ частично ускользает от иммунного ответа вакцин первого поколения, в том числе самых эффективных.

Лю Пэйчэн, представитель Sinovac Biotech (производитель CoronaVac), сообщил: предварительные результаты по образцам крови вакцинированных "показали трехкратное снижение нейтрализующего эффекта против Δ". Он добавил, что ревакцинация после схемы с двумя дозами "может быстро вызвать более сильную и устойчивую реакцию антител против Δ".

Индонезийская медицинская ассоциация заявила, пишет ВВС, что от COVID-19 в стране за время эпидемии скончались 949 медработников. Проверка данных, проведенная BBC Indonesia, показала, что из этих смертей "по крайней мере 20 врачей и 10 медсестер были полностью вакцинированы CoronaVac". Какая их часть болела Δ-штаммом, неизвестно.

С 1 июля Индонезия объявила карантин на Яве и Бали в связи с ростом числа случаев заболевания.

Также с начала июля в стране началась вакцинация детей от 12 лет: колют CoronaVac.

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

Немецкие ученые выдвинули новую гипотезу причин появления редчайших тромбозов после укола Oxford-AstraZeneca и предложили способ, как этого избежать.

В апреле в Бразилии сообщали, что доза CoronaVac на ~50% эффективна у них против симптомов ковида. Причем одна доза эффективнее у женщин, чем у мужчин (данные из Турции).

В середине мая в Индонезии написали, что эффективность CoronaVac в реальных условиях "даже выше", чем при клинических испытаниях.

По данным AP, Китай шантажировал Украину поставкой 500 000 доз CoronaVac, чтобы она не голосовала в ООН за документ о ситуации с правами уйгуров в СУАР. Украина якобы отозвала свой голос. Китай все отвергает, власти Украины на запросы не отвечают.

Евгений Пилипенко

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