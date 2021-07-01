UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Медицина | Новая гипотеза причин редчайших тромбозов после укола AstraZeneca. Предложена профилактика

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 08:57
Новая гипотеза причин редчайших тромбозов после укола AstraZeneca. Предложена профилактика - Фото
Вакцина Oxford-AstraZeneca (скриншот из видео CBS News)

Германские ученые выдвинули гипотезу, почему при введении векторных антикоронавирусных вакцин вроде Oxford-AstraZeneca иногда наблюдается очень редкий побочный эффект в виде вакцино-индуцированной тромбоцитопении с тромбозом (VITT), – и предложили способ профилактики. Препринт исследования выложен на bioRxiv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Авторы предположили, что появление VITT при инъекции вакцины в дельтовидную мышцу плеча может быть связано с ее случайным попаданием прямо в кровеносные сосуды, и что частицы аденовирусов (тот самый "вектор" – основа вакцины) могут взаимодействовать с тромбоцитами.

Опыты проводили "в пробирке" на культурах человеческих кровяных клеток и на мышах.

Читайте также: Реальные цифры эффективности CoronaVac. В Чили хотят усиливать вакцину третьей дозой 

Эксперимент показал, что аденовирусы могут соединяться с тромбоцитами, после чего эти формации поглощают макрофаги в селезенке (обычно тромбоциты связывают и переносят попавшие в кровь патогены к специальным клеткам в селезенке и печени, чтобы вызвать к "врагу" адаптивный иммунный ответ).

В случае, когда иммунная система успевала поднять тревогу на появление в кровотоке частиц "тромбоцит-аденовирус", В-клетки начинали вырабатывать антитела к тромбоцитам – и тромбообразование резко нарастало.

Нажмите на схему выше, чтобы ее увеличить

Грызунам вводили "астразенеку" в мышцу и прямо в кровеносные сосуды. Выяснилось, что тромбоз с синдромом тромбоцитопении появлялся у животных только во втором случае. Аналогичные опыты с мРНК-вакциной, "убитыми" частицами аденовируса и натрий-фосфатным буферным раствором показали отсутствие подобной реакции.

СПРАВКА. Тромбоциты – небольшие элементы крови c функциями: а) формирования "пробки", закрывающей место повреждения сосуда, б) ускорения реакции плазменного свертывания, в) заживления/регенерации поврежденной ткани. Уменьшение их числа ведет к кровотечениям, увеличение – к тромбозам. Активация тромбоцитов приводит к необратимому переходу в новое состояние: они становятся способными прикрепляться к месту повреждения (адгезия) и друг к другу (агрегация).

"Потенциальной превентивной мерой с аденовирусными векторными вакцинами может быть внутримышечное их введение с предварительной аспирацией (отсосом) жидкости после введения иглы", – пишут авторы. Другими словами, когда игла введена, нужно слегка отвести назад поршень шприца и посмотреть, не поступает ли в него кровь.

Они уточняют: использованная для проверки гипотезы модель животных по своей природе "не может полностью воспроизвести патофизиологию заболевания, наблюдаемого у людей", и что это лишь гипотеза.

Читайте также: Как вакцинация Pfizer влияет на тромбоциты: небольшое исследование

Между тем, в комментариях к статье медики пишут, что при таком введении вакцин частота попадания иглы в сосуд – якобы не реже "1 на 1000" случаев, но вот наблюдаемая частота VITT на порядки ниже этого числа. То есть, у многих вакцина попадает в сосуды – и никакой VITT у них нет.

Также известно, что VITT после первой дозы векторной вакцины гораздо более распространена, чем после второй, что подразумевает какой-то другой (дополнительный?) фактор, чем метод инъекции.

Читайте также: Оксфорд: Риск получить опасный тромбоз мозга от COVID-19 до 10 раз выше, чем после вакцины

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
антитела вакцинация вакцина прививка иммунитет инъекция коронавирус тромбоциты COVID-19 AstraZeneca клеточный иммунитет тромбоз Oxford-AstraZeneca аденовирус VITT
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 