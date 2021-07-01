Германские ученые выдвинули гипотезу, почему при введении векторных антикоронавирусных вакцин вроде Oxford-AstraZeneca иногда наблюдается очень редкий побочный эффект в виде вакцино-индуцированной тромбоцитопении с тромбозом (VITT), – и предложили способ профилактики. Препринт исследования выложен на bioRxiv.

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Авторы предположили, что появление VITT при инъекции вакцины в дельтовидную мышцу плеча может быть связано с ее случайным попаданием прямо в кровеносные сосуды, и что частицы аденовирусов (тот самый "вектор" – основа вакцины) могут взаимодействовать с тромбоцитами.

Опыты проводили "в пробирке" на культурах человеческих кровяных клеток и на мышах.

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Эксперимент показал, что аденовирусы могут соединяться с тромбоцитами, после чего эти формации поглощают макрофаги в селезенке (обычно тромбоциты связывают и переносят попавшие в кровь патогены к специальным клеткам в селезенке и печени, чтобы вызвать к "врагу" адаптивный иммунный ответ).

В случае, когда иммунная система успевала поднять тревогу на появление в кровотоке частиц "тромбоцит-аденовирус", В-клетки начинали вырабатывать антитела к тромбоцитам – и тромбообразование резко нарастало.

Грызунам вводили "астразенеку" в мышцу и прямо в кровеносные сосуды. Выяснилось, что тромбоз с синдромом тромбоцитопении появлялся у животных только во втором случае. Аналогичные опыты с мРНК-вакциной, "убитыми" частицами аденовируса и натрий-фосфатным буферным раствором показали отсутствие подобной реакции.

СПРАВКА. Тромбоциты – небольшие элементы крови c функциями: а) формирования "пробки", закрывающей место повреждения сосуда, б) ускорения реакции плазменного свертывания, в) заживления/регенерации поврежденной ткани. Уменьшение их числа ведет к кровотечениям, увеличение – к тромбозам. Активация тромбоцитов приводит к необратимому переходу в новое состояние: они становятся способными прикрепляться к месту повреждения (адгезия) и друг к другу (агрегация).

"Потенциальной превентивной мерой с аденовирусными векторными вакцинами может быть внутримышечное их введение с предварительной аспирацией (отсосом) жидкости после введения иглы", – пишут авторы. Другими словами, когда игла введена, нужно слегка отвести назад поршень шприца и посмотреть, не поступает ли в него кровь.

Они уточняют: использованная для проверки гипотезы модель животных по своей природе "не может полностью воспроизвести патофизиологию заболевания, наблюдаемого у людей", и что это лишь гипотеза.

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Между тем, в комментариях к статье медики пишут, что при таком введении вакцин частота попадания иглы в сосуд – якобы не реже "1 на 1000" случаев, но вот наблюдаемая частота VITT на порядки ниже этого числа. То есть, у многих вакцина попадает в сосуды – и никакой VITT у них нет.

Также известно, что VITT после первой дозы векторной вакцины гораздо более распространена, чем после второй, что подразумевает какой-то другой (дополнительный?) фактор, чем метод инъекции.

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Евгений Пилипенко

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