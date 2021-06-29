С 1 июля Кипр не будет требовать от вакцинированных путешественников из Украины (независимо от их гражданства) негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, но по сертификату привитых CoviShield или CoronaVac в страну не пустят. Информацию об этом разместило в Facebook посольство Кипра в Украине.

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Кипр признает выданные в Украине международные сертификаты привитых "одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), или Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая", которые завершили курс вакцинации.

Такие путешественники освобождаются от необходимости быть на самоизоляции/карантине.

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Между тем, на 29 июня ЕМА признаёт вакцины Moderna/Spikevax, Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Johnson&Johnson/Janssen, а также произведенную на еврозаводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria. Данные о том, пускают ли в ЕС привитых "астразенекой" от южнокорейской SK BioScience, отсутствуют.

Другими словами, привитых в Украине "ковишилдом" или "коронаваком" на Кипр по сертификату вакцинации не пустят.

19 июня Греция упростила правила въезда для туристов.

Власти Таиланда с 1 июля отменяют карантин на Пхукете для привитых туристов.

Канада с 5 июля смягчает правила въезда для вакцинированных от COVID-19 – с "ковишилдом" можно.

7 июня 2021 года в последнем матче перед Евро-2020 футбольная сборная Украины разгромила сборную Кипра.

Президент Турции хочет на оккупированную часть Кипра: говорит, "передам оттуда послание, коснется всего мира".

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Евгений Пилипенко

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