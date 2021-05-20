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Эрдоган хочет на оккупированную часть Кипра: Передам оттуда послание, коснется всего мира

20.05.2021, 09:55
Эрдоган хочет на оккупированную часть Кипра: Передам оттуда послание, коснется всего мира - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить с визитом Северный Кипр 20 июля, чтобы по приезду выступить с заявлением, которое будет иметь значение для всего мира. Его слова, сказанные на встрече с турецкого молодежью, приводятся на сайте главы Турции.

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"Я надеюсь, что передам оттуда необходимые послания. Мое присутствие на Северном Кипре и заявления коснутся не только острова, но и всего мира", – подчеркнул Эрдоган.

Турецкая республика Северного Кипра или Северный Кипр – фактически непризнанное государство, занимающее третью часть острова Кипр на севере. Его признает как отдельную страну только сама Турция. Территория Северного Кипра отделена от остальной части острова буферной зоной. 

Изначально Кипр после получения независимости от Великобритании находился под управлением греческой и турецкой общин. Чуть позже на острове возник правительственный кризис и территория был поделена. В 80-х годах Турция объявила о своей "независимости от Кипра", однако этот статус пока не был признан ни одной другой страной мира.

  • В сентябре 2020 года семь стран Европейского Союза начали угрожать Турции санкциями, если та не пойдет на переговоры в территориальном споре с Грецией и Кипром.

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Дарья Мостовая
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Северный Кипр кипр Турция заявление реджеп тайип эрдоган эрдоган
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