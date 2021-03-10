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Кипр начали обносить колючей проволокой для защиты от нелегальных мигрантов

10.03.2021, 15:10
Кипр начали обносить колючей проволокой для защиты от нелегальных мигрантов - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Кипра решили бороться с нелегальной миграцией радикальными путями – чтобы остановить поток беженцев с северной части острова, куда они прибывают из стран Евросоюза, буферную зону обнесут колючей проволокой, пишет АР.

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В оппозиции этот шаг раскритиковали, заявив, что это может "усилить границу и разделить нашу родину", поскольку буферная зона отделяет северную часть страны от южной. 

"Нигде в мире проблема миграции не решалась возведением стен, заборов или колючей проволоки. Это идеи Трампа, которые наши правительство явно копирует", – заявил лидер оппозиции Стефанос Стефану.

СПРАВКА. Раскол Кипра по этническому признаку начался в 70-х годах прошлого века после госпереворота и вторжения Турции в страну. Впоследствии киприоты-турки, осевшие в северной части острова, провозгласили себя независимыми, однако признала их таковыми лишь Турция.
  • В начале февраля 2021 года в Египте построили 36-километровую стену из бетона и колючей проволоки вокруг Шарм-эль-шейха, чтобы оградить туристов от исламистских боевиков.

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Дарья Мостовая
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