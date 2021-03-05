Скандал на Кипре. Для Евровидения выбрали "сатанинскую" песню – церковь возмущена

В начале марта кипрский телеканал CyBC объявил, что их государство на Евровидении будет представлять певица из Афин Елена Цагрина с песней "El Diablo" о любви к дьяволу, сообщается на официальном сайте конкурса. Это событие вызвало резко негативную реакцию среди верующих, а Кипрская православная церковь назвала выбор песни "богохульством".

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Как упоминается на сайте Евровидения, в песня рассказывается "о влюбленности в кого-то столь же плохого, как Эль Дьябло" и о том, что "сегодня вечером мы будем гореть на вечеринке, это рай в аду с тобой".

В церкви заявили, что эта песню способствует поклонению дьяволу, пропагандирует богохульство и вообще является "крайне опасной сейчас, когда люди борются с дьяволом коронавируса".

Несмотря на это, на телеканале заявили, что песня является аллегорией и ее не следует воспринимать буквально, и что менять заявленную композицию они не собираются.

Евровидение-2021 проведут 18, 20 и 22 мая в нидерландском городе Роттердам.

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Дарья Мостовая

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