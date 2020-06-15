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Евровидение-2021. Названы даты проведения

Евровидение-2021. Названы даты проведения - Фото
Фото: официальный сайт Евровидения
15.06.2020, 17:02

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 состоится 18, 20 и 22 мая

Евровидение-2021 проведут в нидерландском городе Роттердам 18, 20 и 22 мая. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте Евровидения.

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Первый и второй полуфиналы состоятся 18 и 20 мая соответственно. Всего будет выбрано по 10 конкурсантов с каждого полуфинала.

Финал состоится в субботу, 22 мая. Мероприятия будут проходить на той же концертной площадке, что и планировалось в 2020 году - зале Ahoy Arena в Роттердаме.

Украину на конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме представит группа Go_A, которая должны была ехать на конкурс в 2020 году. Национальный отбор в стране в 2021 году проводиться не будет. Как сообщила HR Director Суспільного Виктория Сидоренко, Go_A – победители, которых выбрала страна, и Суспільне считает, что такое решение в этой ситуации будет наиболее справедливым. 

Наталия Софиенко
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