Канада с 5 июля смягчает правила въезда для вакцинированных от COVID-19

С 5 июля в Канаде начинается первый этап смягчения введенных в связи с пандемией коронавируса пограничных мер для въезжающих в страну путешественников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

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Как отмечается, полностью вакцинированным туристам не нужно будет проходить обязательный карантин, а также делать тест на COVID-19 на восьмой день после въезда в страну.

Кроме того, полностью вакцинированные путешественники, прибывающие самолетом, не обязаны останавливаться в разрешенных правительством отелях.

Как сообщается, чтобы считаться полностью вакцинированным, путешественник должен получить полную серию вакцины или комбинацию вакцин, одобренную правительством Канады, по крайней мере, за 14 дней до въезда в Канаду. В настоящее время эти вакцины производятся компаниями Pfizer, Moderna, AstraZeneca / COVISHIELD и Janssen (Johnson & Johnson).

Путешественники могут получить вакцину в любой стране и должны предоставить документацию, подтверждающую их вакцинацию, на английском, французском языках или с заверенным переводом.

При этом вакцинированные туристы по-прежнему должны проходить предварительное тестирование на коронавирус при въезде в Канаду, а также не иметь симптомов COVID-19.

16 июня сообщалось, что право на въезд в Украину дает полный курс прививок против COVID-19 только вакциной, одобренной ВОЗ – таких семь.

против COVID-19 только вакциной, одобренной ВОЗ – таких семь. 18 июня стало известно, что с 25 июня Германия открывает границы для полностью привитых определенными вакцинами от коронавируса, приезжающих из стран, не входящих в Евросоюз, а Италия запускает COVID-паспорта.

для полностью привитых определенными вакцинами от коронавируса, приезжающих из стран, не входящих в Евросоюз, а запускает COVID-паспорта. 19 июня Греция упростила правила въезда для туристов.

правила въезда для туристов. 22 июня Турция заявила, что с 1 июля отменит комендантский час , введенный в стране из-за эпидемии коронавируса.

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Наталия Медведева

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