Канада с 5 июля смягчает правила въезда для вакцинированных от COVID-19
С 5 июля в Канаде начинается первый этап смягчения введенных в связи с пандемией коронавируса пограничных мер для въезжающих в страну путешественников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.
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Как отмечается, полностью вакцинированным туристам не нужно будет проходить обязательный карантин, а также делать тест на COVID-19 на восьмой день после въезда в страну.
Кроме того, полностью вакцинированные путешественники, прибывающие самолетом, не обязаны останавливаться в разрешенных правительством отелях.
Как сообщается, чтобы считаться полностью вакцинированным, путешественник должен получить полную серию вакцины или комбинацию вакцин, одобренную правительством Канады, по крайней мере, за 14 дней до въезда в Канаду. В настоящее время эти вакцины производятся компаниями Pfizer, Moderna, AstraZeneca / COVISHIELD и Janssen (Johnson & Johnson).
Путешественники могут получить вакцину в любой стране и должны предоставить документацию, подтверждающую их вакцинацию, на английском, французском языках или с заверенным переводом.
При этом вакцинированные туристы по-прежнему должны проходить предварительное тестирование на коронавирус при въезде в Канаду, а также не иметь симптомов COVID-19.
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