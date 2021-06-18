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Италия запускает COVID-паспорта – они будут совместимы со всеми сертификатами ЕС

18.06.2021, 15:14
Италия запускает COVID-паспорта – они будут совместимы со всеми сертификатами ЕС - Фото
Италия (Cesare Abbate - EPA)

Италия определила процедуру выдачи COVID-паспортов – они будут полностью совместимы с COVID-сертификатами всех стран Европейского союза. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

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Новые сертификаты будут содержать сканируемый QR-код и будут доступны на итальянском, английском, французском и немецком языках. Получить документ можно будет полностью вакцинированным, вылечившимся от коронавируса или получили отрицательный результат теста на COVID-19. 

Несмотря на это, пока не ясно, будет ли ЕС признавать сертификаты о вакцинации, полученные из-за пределов союза, например из США или Великобритании, пишет thelocal.it.

Читайте также: 7 стран ЕС уже ввели электронные COVID-паспорта

Станислав Стороженко
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италия COVID-19 паспорт коронавирус туризм ЕС вакцинация
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