Италия запускает COVID-паспорта – они будут совместимы со всеми сертификатами ЕС

Италия определила процедуру выдачи COVID-паспортов – они будут полностью совместимы с COVID-сертификатами всех стран Европейского союза. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

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Новые сертификаты будут содержать сканируемый QR-код и будут доступны на итальянском, английском, французском и немецком языках. Получить документ можно будет полностью вакцинированным, вылечившимся от коронавируса или получили отрицательный результат теста на COVID-19.

Несмотря на это, пока не ясно, будет ли ЕС признавать сертификаты о вакцинации, полученные из-за пределов союза, например из США или Великобритании, пишет thelocal.it.

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Станислав Стороженко

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