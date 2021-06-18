Италия запускает COVID-паспорта – они будут совместимы со всеми сертификатами ЕС
Италия определила процедуру выдачи COVID-паспортов – они будут полностью совместимы с COVID-сертификатами всех стран Европейского союза. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
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Новые сертификаты будут содержать сканируемый QR-код и будут доступны на итальянском, английском, французском и немецком языках. Получить документ можно будет полностью вакцинированным, вылечившимся от коронавируса или получили отрицательный результат теста на COVID-19.
Несмотря на это, пока не ясно, будет ли ЕС признавать сертификаты о вакцинации, полученные из-за пределов союза, например из США или Великобритании, пишет thelocal.it.
- 17 марта в ЕС определились с тремя видами COVID-паспортов и огласили требования к форме и содержанию. Позже начала появляться информация, что такие сертификаты введут с 15 июня и в них будет информация не только о вакцинации. Позже в ЕС раскрыли еще немного подробностей: уточнили, что это будет не проездной документ и действовать они будут до года.
- В Украине также разрабатывают ковидный сертификат – его могут запустить до 1 июля.
- 20 мая вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские сертификаты вакцинации против COVID-19 будут соответствовать стандартам ЕС и позволят украинцам ездить в ЕС.
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