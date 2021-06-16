Sputnik V – нет. Право на въезд в Украину дает курс одной из семи COVID-вакцин – Минздрав

Право на въезд в Украину дает полный курс прививок против COVID-19 только вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения – таких семь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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МОЗ напоминает, что люди, имеющие документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратом, который одобрен ВОЗ для экстренного использования, имеют право пересечения государственной границы Украины и освобождаются от самоизоляции.

Сейчас в список препаратов, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, входят вакцины:

- Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer-BioNTech, зарегистрированная в Украине под названием "Комирнати";

- AstraZeneca / Oxford (AZD1222), зарегистрированная в Украине под названием "АстраЗенека";

- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India, зарегистрированная в Украине под названием "Ковишелд";

- CoronaVac производства Sinovac Biotech, зарегистрированная в Украине под названием "Коронавак";

- Janssen, или Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);

- mRNA-1273 производства Moderna;

- BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Этот список пополняется по мере того, как ВОЗ изучает и одобряет другие антиковидные вакцины.

В МОЗ подчеркивают, что вакцина Sputnik V, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не включена в этот перечень и поэтому не дает право на въезд в Украину.

9 июня Киев и все области Украины перешли на зеленый уровень эпидопасности.

16 июня Кабмин продлил карантин до 31 августа, но ослабил ограничения.

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Наталия Медведева

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