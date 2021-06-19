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Греция упростила правила въезда для туристов

19.06.2021, 16:31
Греция упростила правила въезда для туристов - Фото
Фото: EPA

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях в протоколе въезда в страну, разработанном на период пандемии коронавируса. Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.

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Во-первых, правительство Греции разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным результатом экспресс-теста, а не только ПЦР-теста.

Во-вторых, минимальный возраст въезжающих в страну детей, которые должны предоставлять документы, подтверждающие отсутствие заболевания COVID-19, был увеличен с шести до 12 лет.

Указанные изменения касаются людей, прибывающих из стран, которым разрешены второстепенные поездки в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о цифровой вакцинации в цифровом или распечатанном виде вместо отрицательного результата теста.

14 мая Греция открыла границу для туристов из Украины. 

Читайте также: Почему туроператор Mouzenidis приостановил туры в Грецию на неделю? Блиц-интервью

Вадим Ребрина
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туризм Греция коронавирус
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