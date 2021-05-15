Туры в Грецию официально открыты для туристов из Украины с 14 мая

Греция открыла границу для туристов из Украины c 14 мая, о чем заявил Министр туризма Греции Харис Теохарис. Наконец-то путешественники смогут запланировать свой долгожданный отдых и купить туры в Грецию в 2021 году. Перед поездкой граждане Украины должны соблюдать все условия для въезда и пребывания.

Условия приема украинских туристов

Все путешественники, за день до вылета должны заполнить анкету PLF (Passenger Locator Form). Эта обязательная анкета доступна на греческом правительственном веб-сайте: travel gov gr.

На границе также потребуется предъявить:

ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом и с переводом на английский, который сделан не ранее чем за 72 часа.

или карту вакцинации, одобренную украинской властью,

либо справку о перенесенном заболевании и выздоровлении

Детям до пяти лет можно въехать в страну без ПЦР-теста или сертификата вакцинации.

При въезде в страну, потребуется носить маску во всех закрытых общественных местах. Также министерство подготовило сеть отелей, которые можно использовать для карантина в случае вспышек заболевания.

Министр туризма Греции отметил, что данная регуляция будет принята совместно с сотрудниками здравоохранения. При этом специалисты будут учитывать эпидемиологическую ситуацию во всем мире.

На данном этапе полетная программа из Украины в Грецию опубликована на сайтах следующих авиакомпаний:

МАУ;

Wizzair;

Ryanair;

Skyup.

А многие агентства и туроператоры в Украине, например, APL travel, начали предлагать путевки в Грецию с прямыми рейсами на лучшие курорты.

Правила в Греции для туристов после въезда

В своем интервью министр туризма Греции озвучил измененные правила для туристов, прибывших в страну в 2021 году:

Отмененный карантин при въезде. Раннее при прибытии в страну, путешественники проходили карантин в своем отеле (1 день). При необходимости государство предоставляло место для ночлега. Теперь туристы после предъявления необходимого документа смогут свободно передвигаться по стране сразу после выхода из греческого аэропорта.

Сертификат вакцинации. Данный документ не является обязательным условием, чтобы провести тур в Греции. Страна готова принять граждан переболевших с антителами, либо с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

В случае диагностирования болезни на коронавирус, Греция берет на себя обязательства для проведения лечения за свой счет.

В качестве дополнительного контроля возможно проведение выборочного тестирования, но сдавать нужно не ПЦР-тест, а экспресс тест на антиген. Это позволит снизить дополнительные затраты на путешествие.





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Какой из островов Греции можно выбрать для отдыха

Греческие острова – идеальное место для любителей пляжного отдыха, а также всех, кто мечтает об активном отдыхе. Они поражают очаровательными бухтами, живописными пейзажами, а также множеством привлекательных достопримечательностей.

Гостиничный сектор островной Греции очень хорошо развит, что позволит легко выбрать удобное место. Самыми популярными греческими островами, можно назвать:

Крит. Это место как для тех, кто жаждет в отпуске много солнца и морских ванн, для активных людей, которые с удовольствием отправятся на экскурсию. Остров отличается разнообразием природы и ландшафта – здесь можно отправиться в поход в горы или насладиться очарованием близлежащих пляжей. Выбор отелей здесь огромен, а ночная жизнь процветает во многих городах острова. Отдых на Крите – хорошая возможность увидеть самый красивые песчаные пляжи острова: райскую Лагуна Балос, которая надолго останется в вашей памяти и Элафониси с розовым песком.

Кос часто называют "Эгейским садом" из-за его красивых зеленых холмов и живописных оливковых рощ. Это романтическое место, наполненное праздничной и безмятежной атмосферой, где история переплетается с современностью. На острове можно встретить широкие песчаные и галечные пляжи.

Корфу славится своими разнообразными пляжами, здесь есть как длинные песчаные пляжи, так и скрытые в красивых бухтах. На Корфу у вас будет возможность полюбоваться гористой местностью, а также исследовать места, наполненные историей с интересной архитектурой.

Родос – остров отличается разнообразием. Вы найдете здесь множество достопримечательностей, а также красивые пляжи, лучшие отели, аквапарки и богатую природа. В рамках экскурсий вы можете увидеть Долину бабочек или город Линдос, над которым возвышается акрополь с руинами храма Афины. Родос также является очень хорошим местом для занятий водными видами спорта, особенно виндсерфингом и кайтсерфингом.

Закинф. Отличительной чертой этого острова является впечатляющая Бухта кораблекрушения, красота которой привлекает множество туристов. Лазурная вода, очаровательный пляж и захватывающие виды, а также множество достопримечательностей делают остров особенно привлекательным для путешественников. Экскурсии в Закинф являются идеальной возможностью попробовать вкусные блюда местной кухни.

Санторини – это настоящая жемчужина среди греческих островов. Белые стены и синие крыши домов, впечатляющие скалы и вид на залив на закате – один из самых романтичных пейзажей во всей Греции.

Что стоит посмотреть в Греции

Грецию недаром называют колыбелью европейской цивилизации. Посещение этой страны – это уникальная возможность увидеть знаменитые исторические памятники.

В зависимости от того, как вы планируете провести отпуск, вы можете отправиться в материковую Грецию. Там вас ждет список самых интересных достопримечательностей, или посетить один из островов и побаловать себя блаженным отдыхом.

Древний город Афины, который считается колыбелью западной цивилизации – это мечта любителя истории. Один из старейших городов мира, из которого возникла одна из самых влиятельных империй. Обязательны для посещения храм Зевса Олимпийского, афинский Акрополь, древний театр Диониса, а также руины храмов с Парфеноном во главе. Не упустите возможность прогуляться по красивому району Плака. В Дельфах когда-то находилось святилище Аполлона и святыня его оракула. А для древних греков Дельфы считались центром мира, каким они его знали. Сегодня объект Всемирного наследия ЮНЕСКО является одним из самых важных археологических районов страны с руинами многих важных памятников, включая храмы 4-го века, сокровищницы, театр, ипподром и тренажерный зал. Посетителям стоит отправиться в путешествие по месторасположению древнего храма. Дельфи расположен на склонах горы Парнас с видом на живописную долину, наполненную оливковыми и кипарисовыми деревьями. Монастыри Метеоры. Расположены в центре страны, на высоких скалах. Эти легендарные монастыри датируются 14 веком. Они были построены местными монахами, которые ранее жили в пещерах Метеоры. Этот регион был признан ЮНЕСКО за его природное великолепие и поствизантийские фрески в монастырях. Салоники – это современный греческий мегаполис с обширной историей и культурой. Здесь можно прогуляться по византийским городским стенам, глядя на арку Галерия 4-го века и исследовать руины римского форума. Погрузится в современную Грецию, прогулявшись по процветающей набережной, где модные бары расположены рядом с красивыми зелеными насаждениями и скверами. С этого города можно начать изучение впечатляющих горных пейзажей северного региона Халкидики и его великолепных песчаных пляжей. Олимпия. Возможно, наиболее известное как место рождения Олимпийских игр, древнее святилище Олимпии является одним из самых впечатляющих археологических памятников в Греции. Здесь представлены все эпохи греческой цивилизации, от руин Храма Геры, построенного около 590 г. до н.э., до римского Нимфея, датируемого 150 г. н.э. Самый знаменитый из древних памятников Олимпии – храм Зевса, в котором когда-то находилось одно из семи чудес света – 13-метровая статуя Зевса, сделанная из золота и слоновой кости. Сегодня посетители могут исследовать впечатляющие руины храмов, скульптур и колонн, наслаждаясь живописными окрестностями идиллической сельской местности с видом на холм Кронос.

Туристический поток из Украины является одним из приоритетных для Греции, поэтому правительство этой страны делает все возможное для улучшения эпидемиологической ситуации. А открытие туристического направления в эту страну подарит многим украинцам возможность провести незабываемый тур в Греции.

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