Коронавирус. Турция отменит комендантский час с 1 июля – Эрдоган

Турция с 1 июля отменит комендантский час, введенный в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, передает Anadolu.

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По его словам, в четверг 1 июля руководство страны намерено отменить комендантский час на фоне снижения случаев заболевания COVID-19. В то же время он призвал общественность продолжать соблюдать правила гигиены, дистанцию и носить маски.

Также 1 июля Турция отменит ограничения на междугородние поездки и городской общественный транспорт, отметил Эрдоган. Кроме того, будет восстановлен нормальный режим работы госучреждений.

Он призвал людей не вестись на манипуляции, верить ученым и вакцинироваться от коронавируса. В стране уже ввели 43 млн доз прививок, задача – сделать вакцину доступной для всех совершеннолетних в течение нескольких недель, добавил Эрдоган.

Журналисты отмечают, что в понедельник в Турции выявили 5294 новых заболевших коронавирусов (429 пациентов с симптомами), 51 больной COVID-19 умер и 5093 пациента выздоровели. Посмотреть правила въезда в Турцию для туристов из Украины можно на портале МИД Tripadvisor.

1 июня Турция ослабила некоторые карантинные ограничения в связи со снижением заболеваемости коронавирусом после 17-дневного локдауна.

Сегодня, 22 июня, Турция и Россия возобновляют авиасообщение.

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Марк Сировой

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