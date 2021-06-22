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Коронавирус. Турция отменит комендантский час с 1 июля – Эрдоган

22.06.2021, 07:12
Коронавирус. Турция отменит комендантский час с 1 июля – Эрдоган - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Турция с 1 июля отменит комендантский час, введенный в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, передает Anadolu.

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По его словам, в четверг 1 июля руководство страны намерено отменить комендантский час на фоне снижения случаев заболевания COVID-19. В то же время он призвал общественность продолжать соблюдать правила гигиены, дистанцию и носить маски.

Также 1 июля Турция отменит ограничения на междугородние поездки и городской общественный транспорт, отметил Эрдоган. Кроме того, будет восстановлен нормальный режим работы госучреждений.

Он призвал людей не вестись на манипуляции, верить ученым и вакцинироваться от коронавируса. В стране уже ввели 43 млн доз прививок, задача – сделать вакцину доступной для всех совершеннолетних в течение нескольких недель, добавил Эрдоган.

Журналисты отмечают, что в понедельник в Турции выявили 5294 новых заболевших коронавирусов (429 пациентов с симптомами), 51 больной COVID-19 умер и 5093 пациента выздоровели. Посмотреть правила въезда в Турцию для туристов из Украины можно на портале МИД Tripadvisor.

  • 1 июня Турция ослабила некоторые карантинные ограничения в связи со снижением заболеваемости коронавирусом после 17-дневного локдауна.
  • Сегодня, 22 июня, Турция и Россия возобновляют авиасообщение.

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Марк Сировой
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туризм Турция реджеп эрдоган комендантский час коронавирус COVID-19
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