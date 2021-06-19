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На фоне очередной волны COVID. С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией

19.06.2021, 08:00
На фоне очередной волны COVID. С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией - Фото
Стамбул, Турция (Фото: Sedat Suna/ЕРА)

Авиасообщение с Турцией будет возобновлено 22 июня. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Помехой не стала даже растущая заболеваемость коронавирусом среди россиян.

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Кроме Турции, РФ решила возобновить авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Будет также увеличено количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию. А вот ограничение полетов в Танзанию пока продлено до 19 июля.

  • 12 апреля 2021 года Голикова заявила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Туроператорам рекомендовано в этот период приостановить реализацию туристических путевок.
  • 31 мая появилась информация, что Россия еще как минимум на месяц ограничит сообщение с Турцией.
  • 18 июня Москва побила коронавирусный рекорд суточных заражений

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Дарья Мостовая
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Россия туризм Турция авиаперевозки авиасообщение
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