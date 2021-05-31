Кремль еще как минимум на месяц ограничит россиянам выезд в Турцию – росСМИ

Россия еще как минимум на месяц сохранит ограничения на авиасообщение с Турцией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

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"Сроки восстановления авиасообщения с Турцией будут зависеть от развития эпидобстановки в стране, когда сезонные факторы заболеваемости отойдут на второй план и число заболевших снизится. После принятия соответствующего решения авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание. То есть полеты могут быть на практике возобновлены не ранее июля", – сказал он.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил телеканалу TRT Haber, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с РФ.

О продлении ограничений на авиасообщение с Турции сообщили также другие российские СМИ.

В начале апреля президент Владимир Зеленский посетил Турцию с официальным визитом. 10 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной пресс-конференции еще раз заявил, что Стамбул считает оккупированный Крым украинской территорией. Тогда же появилась информации о расширении закупки Украиной турецких ударных беспилотников Bayraktar.

12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров "предостерег" Турцию и другие страны от "подпитывания милитаристских настроений" Украины, а вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Туроператорам рекомендовано в этот период приостановить реализацию туристических путевок.

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Вадим Ребрина

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