Эрдоган прокомментировал ситуацию на Донбассе и вопрос оккупации Крыма: полное видео

Сегодня в Стамбуле в рамках встречи главы Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась совместная пресс-конференция, на которой турецкий лидер прокомментировал позицию Турции по вопросам оккупированных Россией Крыма и Донбасса.

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В частности, он заявил, что турецкая сторона не признавала и не признает оккупацию Крыма законной с точки зрения международного права.

"Еще раз подтверждаем наш основной принцип – непризнание незаконной аннексии Крыма. А также подтверждаем свою поддержку Крымской платформе, которая призвана объединить земли Украины", – подчеркнул президент Турции.

Также он отметил, что выступает за мирное решение вопроса с агрессией РФ на востоке Украины.

"Мы верим, что ситуацию на востоке Украины необходимо решать мирным способом, таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность", – заявил Эрдоган.

Он пожелал, чтобы на Донбассе как можно скорее прекратилась эскалация и было снижено напряжение, а также чтобы в рамках минских договоренностей было восстановлено перемирие и прекращен огонь. По словам главы Турции, они готовы оказывать любую поддержку Украине в этом вопросе.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть ниже:

Сегодня в Турции состоялась встреча Зеленского с Эрдоганом, по итогам которой главы обеих стран подписали совместную декларацию: что в ней.

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Дарья Мостовая

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