UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Геополитика | Министр иностранных дел Турции: Мы ни за Украину, ни за Россию

15.04.2021, 12:36
Министр иностранных дел Турции: Мы ни за Украину, ни за Россию - Фото
Мевлют Чавушоглу (фото - ЕРА)

Турция не становится ни на сторону России, ни Украины в их "разногласиях". Об этом на фоне стягивания войск РФ к границам Украины заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на канале NTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МИД страны заявил, что у Турции "прекрасные отношения как с Россией, так и с Украиной".

"Позиция Турции ясна. Мы проводим открытую и искреннюю политику в регионе и выступаем за мирное урегулирование разногласий. Мы не поддерживаем ни одну сторону. Мы призываем обе страны урегулировать проблемы мирным путем", – отметил он.

Турецкое издание Daily Sabah так передает слова Чавушоглу: "Турция не принимает сторону в конфликте между Украиной и Россией".

Читайте колонку: Путевки в Турцию для украинцев должны подешеветь. Мелочь, а приятно. Спасибо Путину за это

"Конечно, мы хотим, чтобы Черное море было мирным морем и все прибрежные страны достигли консенсуса, чтобы собраться вместе и определить морскую юрисдикцию. Сейчас напряженность между Украиной и Россией препятствует этому", – отметил глава МИД Турции.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война геополитика Турция поддержка Мевлют Чавушоглу мид турции черное море союзники сдерживание
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 