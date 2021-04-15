Геополитика | Министр иностранных дел Турции: Мы ни за Украину, ни за Россию
Турция не становится ни на сторону России, ни Украины в их "разногласиях". Об этом на фоне стягивания войск РФ к границам Украины заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на канале NTV.
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Глава МИД страны заявил, что у Турции "прекрасные отношения как с Россией, так и с Украиной".
"Позиция Турции ясна. Мы проводим открытую и искреннюю политику в регионе и выступаем за мирное урегулирование разногласий. Мы не поддерживаем ни одну сторону. Мы призываем обе страны урегулировать проблемы мирным путем", – отметил он.
Турецкое издание Daily Sabah так передает слова Чавушоглу: "Турция не принимает сторону в конфликте между Украиной и Россией".
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"Конечно, мы хотим, чтобы Черное море было мирным морем и все прибрежные страны достигли консенсуса, чтобы собраться вместе и определить морскую юрисдикцию. Сейчас напряженность между Украиной и Россией препятствует этому", – отметил глава МИД Турции.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключает вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск (но это пропаганда). 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу.
- 10 апреля после встречи с президентом Зеленским его турецкий коллега Эрдоган заявил, что страна поддержит урегулирование на Донбассе по минским соглашениям.
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