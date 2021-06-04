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В курортных регионах Турции неожиданно выпал снег – фото

04.06.2021, 11:30
В курортных регионах Турции неожиданно выпал снег – фото - Фото
Снег в Турции (скриншот из видео Тrthaber)

В Турции в нескольких курортных регионах в начале лета неожиданно выпал снег. Об этом сообщает местный портал Тrthaber.

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Во многих провинциях температура упала, и на возвышенностях пошел снег. Высокогорье замело и "побелело".

Местные жители удивились снегопаду на плато Казыкбели на высоте 2350 метров над уровнем моря. Снежный "сюрприз" также ожидал возвышенности города Байбурта и популярную среди туристов гору Эрджиес.

Из-за снега была заблокирована работа транспорта.

Аhaber сообщает, что в районе города Бурса на западе Турции тоже выпал снег. На прошлой неделе в этом районе температура достигала +30°С. 

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Оксана Житнюк
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снег туризм Турция черное море похолодание осадки побережье курорт
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