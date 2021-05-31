Какой будет погода этим летом и когда ждать потепления – прогноз главного синоптика страны

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что температура этим летом может достигать до 40 градусов тепла. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

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"Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким", – сказал Кульбида.

По его словам, ждать существенного повышения температуры воздуха стоит уже после первой декады июня.

В последние дни в Киеве и ряде областей Украины в субботу был объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за грядущих гроз, дождей, местами шквалов и града.

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Станислав Стороженко

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