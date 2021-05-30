В Житомире 28 мая прошел ливень – некоторые улицы города затопило. Об этом сообщает zhitomir.info.

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Сообщается, что непроходимыми стали улицы Витрука, Грушевского, Вильский Путь, проспект Независимости, район автовокзала, перекресток улиц Грушевского и Покровской, а также улица Победы.

Издание отмечает, что после дождя на улице Покровской некоторые жители города плавали на надувных матрасах, а также катались на гидроцикле.

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Станислав Стороженко

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