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После дождей Житомир затопило – жители ездят на гидроциклах и плавают на матрасах: видео видео

30.05.2021, 17:18
Скриншот из видео
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В Житомире 28 мая прошел ливень – некоторые улицы города затопило. Об этом сообщает zhitomir.info.

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Сообщается, что непроходимыми стали улицы Витрука, Грушевского, Вильский Путь, проспект Независимости, район автовокзала, перекресток улиц Грушевского и Покровской, а также улица Победы. 

Издание отмечает, что после дождя на улице Покровской некоторые жители города плавали на надувных матрасах, а также катались на гидроцикле. 

Читайте также: Из-за сильного дождя в Киеве затопило более десяти улиц – фото

Станислав Стороженко
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погода Житомир новости гидроцикл
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