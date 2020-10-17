Из-за сильного дождя в Киеве затопило более десяти улиц – фото

В Киеве на ряде улиц утруднено автомобильное движение из-за потопа, спровоцированного сильным дождем

В Киеве около 14 улиц затопило из-за сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

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По данным правоохранителей, потоп наблюдается на Брест-Литовском шоссе, проспекте Лобановского, улицах Осенней, Автозаводской, Уманской, Искровской, Кирилловской и других.

В Facebook Киев оперативный очевидцы публикуют видео, на которых запечатлен потоп и на других столичных улицах.

В Киеве объявили первый уровень опасности, кроме дождей прогнозировался порывистый ветер 15-20 м/с. В Киевавтодоре сообщили, что их спецтехника дежурит на "проблемных местах".

16 октября синоптики сообщили, что в Киев пришла метеорологическая осень.

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Владислав Сердюк

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