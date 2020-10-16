Киев наконец-то посетила осень – синоптики

В Киеве наконец-то закончилось метеорологическое лето и началась осень, заявляют в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского

15 октября в Киеве пришла метеорологическая осень. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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"Впервые за 140 лет в этом году праздник Покровы завершил метеорологическое лето", – заявляют в обсерватории, уточняя, что 15 октября среднесуточная температура упала ниже 15 градусов и составила +12.

"До этого позже всего она (осень - ред) приходила 7 октября в 1999 году", – отмечают в ведомстве.

Метеорологическое лето в 2020 году началось 5 июня, а закончилось – 14 октября, длившись 132 дня. Дольше всего лето длилось в 2012 году – 166 дней.

В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Владислав Сердюк

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