Каким будет октябрь в Украине: долгосрочный прогноз погоды от Укргидрометцентра

Синоптики утверждают, что аномалий не будет: все ожидается в пределах средних многолетних значений

В октябре в Украине средняя температура воздуха будет в пределах климатической нормы и составит 7-12 градусов тепла по Цельсию, в горах – 6-7°С. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Осадки также ожидаются в пределах нормы – 30-65 мм, в Карпатах местами – 75-100 мм.

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Климатическая характеристика "среднестатического" октября в нашем регионе:

1) Во второй (11-20 октября) и третьей (21-31) декадах месяца среднесуточная температура опускается ниже 8°С, и только на юге и Закарпатье это происходит обычно в первой декаде ноября. В это время – в середине октября – включается централизованное отопление;

2) абсолютный максимум температуры воздуха – 25-35°C, в горных районах – 18-24°C;

3) абсолютный минимум – 5-16°С мороза, в северных/центральных/восточных областях и в Карпатах местами – до 18-23°С мороза, на юге Крыма – от 0°С до 2°С мороза;

4) среднее количество осадков – 20-54 мм, в Карпатах – до 80 мм, на высокогорье – до 120 мм.

18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.

Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.

Во время максимума последнего ледникового периода было в районе 9°С.

Евгений Пилипенко

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