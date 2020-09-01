Рекордная жара в Киеве. Ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет

Новый киевский рекорд жары побил предыдущий на 3,0°С

В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая лаборатория имени Борис Срезневского.

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В эту ночь температура не опускалась ниже +21,9°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2004 году — не ниже +18,9°С.

Ранее синоптики сообщали , что в Украине в сентябре будет теплее, чем в предыдущие годы.

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Марк Сировой

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